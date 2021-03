Santa Cruz x ABC: onde assistir partida da Copa do Nordeste – 7/3/2021

Em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste, Santa Cruz e ABC se enfrentam neste domingo (7), às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Arruda. Sem vencer no Nordestão, ambas equipes busca a primeira vitória no campeonato. Saiba onde assistir o confronto entre Santa Cruz e ABC.

Santa Cruz x ABC – onde assistir?

Onde assistir Santa Cruz x ABC – Nordeste FC

O confronto , não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o torcedor que quiser saber onde assistir Santa Cruz x ABC, pode acompanhar pela plataforma streaming do Nordeste FC. Mas, o sistema de pay-per-view da plataforma é paga, e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Como as equipes chegam para o jogo?

Com derrota na estreia para o Vitória, o Santa Cruz vai em busca de seu primeiro triunfo na Copa do Nordeste. No Grupo A, os pernambucanos são os lanternas da chave com zero pontos, mas o saldo de gol em menos dois.

Logo depois de jogar o Campeonato Brasileiro da Série C, mas fracassar na missão de garantir o acesso para a segunda divisão. O Santinha busca conseguir um título de expressão no futebol nacional, com a Copa do Nordeste.

Já o ABC, no Grupo B, assim como o Santa Cruz, não venceu na rodada de estreia do torneio. No entanto, a equipe potiguar conseguiu o empate contra o Ceará e ocupa a sexta posição da chave. Assim como os pernambucanos, a equipe do Rio Grande do Norte busca sua primeira vitória no Nordestão, para também ir em busca do título da competição.

Hoje tem Santa! O time coral enfrenta o ABC pela segunda rodada da #CopaDoNordeste. O jogo acontece no Arruda, às 16h. Vamos juntos em busca da vitória, juntos somos mais fortes! #AvanteSanta #DNACoral pic.twitter.com/G7NBWCe3DZ — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 7, 2021

Onde será Santa Cruz x ABC?

As equipes do Santa Cruz e ABC se enfrentam no Estádio do Arruda, em Recife, no Pernambuco.

Quando acontece Santa Cruz x ABC?

A partida válida pela 2ª rodada da Copa do Nordeste acontece neste domingo, 7 de março, às 16h (horário de Brasília).

Jogos da 2ª rodada da Copa do Nordeste

Ceará 3 x 1 Vitória

CRB 2 x 0 Sport

Bahia 1 x 1 Botafogo-PB

Treze 1 x 0 Altos

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza

Domingo (7)

4 de julho x Salgueiro – 15h30

Santa Cruz x ABC – 16h

Confiança x CSA – 20h

