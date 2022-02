Santa Cruz x Afogados: onde assistir, escalações e horário – 03/02

Em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Pernambucano, as equipes de Santa Cruz x Afogados se enfrentam nesta quinta-feira, 03/02, com a bola rolando a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Arruda. Com transmissão, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Santa Cruz x Afogados hoje

O jogo do Santa Cruz e Afogados vai passar no pay-per-view Premiere ao vivo com cobertura para todo o Brasil a partir das oito e meia da noite. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de televisão que oferecerem os canais e também no site (www.premiere.globo.com).

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere

Depois de vencer o seu primeiro jogo pelo Campeonato Pernambucano no último fim de semana, o time do Santa Cruz entra em campo nesta quinta-feira, em partida atrasada da primeira rodada, para conseguir o seu segundo triunfo positivo em sequência. Por fim, está em 4º lugar com três pontos.

Enquanto isso, o Afogados aparece em 6º lugar com apenas um ponto, já que ficou no empate pelo confronto válido da segunda rodada no fim de semana pelo Pernambucano. Por isso, deve escalar os melhores jogadores para entrar em campo e, assim, levar os três pontos para casa.

Escalações de Santa Cruz e Afogados

Nenhuma das equipes apresenta desfalques no jogo desta quinta-feira.

Escalação de Santa Cruz: Jefferson; Ítalo Melo, Lucão, Alex Alves, Dudu; Gilberto, Rodrigo Yuri, Tarcisio, Mateus Anderson; Matheuszinho, Walter

Escalação de Afogados: Jhon Jhon; Aliefe, Airton Junior, Cris, Matheus Silva; Iago Silva, Lucas Vinícius, Breno; Erivan, Geraldo, Wellington Nunes

Relembre os melhores momentos do último jogo do Santa Cruz x Afogados.

