Santa Cruz x Itabaiana: onde assistir e escalações da Copa do Nordeste

Santa Cruz e Itabaiana decidem a última vaga à fase de grupos da Copa do Nordeste. Logo depois de empate no jogo de ida em 2 a 2, as equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (2), às 21h30, no Estádio do Arruda. Quem vencer, avança na competição.

Onde assistir Santa Cruz x Itabaiana ?

O confronto entre Santa Cruz e Itabaiana não terá transmissão da TV aberta. No entanto, a plataforma de streaming LiveFC, o canal da Copa do Nordeste no Youtube e também do pay-per-view da Sky, exibem o confronto.

Que partida linda! @AOItabaiana e @SantaCruzFC lutaram bonito nos primeiros 90 minutos das Eliminatórias e agora disputam pela vaga na próxima semana. Foi um jogaçooo! pic.twitter.com/UKyLORFgPJ — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) January 27, 2021

Prováveis escalações:

Santa Cruz: Maycon Cleiton; Toty, William Alves, Célio Santos e Leonan; Bileu, Paulinho, Chiquinho e Didira; Victor Rangel e Pipico.

Itabaiana: Remerson, Grafite, Diego Bispo, Hugo (Ramon) e Paulinho; Jacobina, Otávio (Levi), Tessio Cajá e Harrisson, Ila e Thiago Santos.

Equipes classificadas da fase pré da Copa do Nordeste

Botafogo-PB

Altos

CSA

Santa Cruz ou Itabaiana

No geral, 14 times se garantiram na Fase de Grupos: Botafogo-PB, CRB, Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza, Salgueiro, Sport, Treze, Sampaio Corrêa, ABC, Confiança, CSA e Altos-PI.

Como Santa Cruz e Itabaiana chegam para o jogo?

Logo depois de não garantir o acesso à Série B, o Santa aposta suas fichas na Copa do Nordeste. Com o empate no jogo de ida, basta uma vitória simples para os pernambucanos se garantirem na competição. O Tricolor soma até então 14 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas, em 22 partidas jogando em seu estádio.

Assim como o ‘Santinha’, o Itabaiana não conseguiu seu objetivo no Campeonato Brasileiro, que era subir da Série D para a C. Agora, a equipe baiana se concentra no Nordestão e busca a classificação. No entanto, o desempenho da equipe fora de casa não é dos melhores, e em cinco jogos como visitante, o Tremendão conquistou apenas duas vitórias, quatro empates e então nove derrotas.