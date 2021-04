Santa Cruz x Sport: assistir ao vivo e horário do jogo de hoje [31-3]

Santa Cruz e Sport fazem o tradicional Clássico das Multidões nesta quarta-feira, em partida válida pela 6ª rodada da Copa do Nordeste 2021. Os pernambucanos possuem as piores campanhas desta edição do torneio regional. Enquanto o Santinha tem três pontos e amarga a última posição do Grupo A, o Leão é o lanterna do Grupo B, com apenas dois pontos. Os clubes se enfrentam às 21h30, mas no Estádio do Arruda, em Recife (PE).

Como assistir ao vivo Santa Cruz x Sport?

A plataforma streaming do Nordeste FC exibe o confronto da Copa do Nordeste 2021 ao vivo a partir das 21h30. No entanto, o sistema de pay-per-view é pago e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Onde e quando será Santa Cruz e Sport?

A partida entre Santa Cruz e Sport terá mando de campo do Santinha. Por isso, os clubes se enfrentam no Estádio do Arruda, em Recife (PE), a partir das 21h30 (horário de Brasília), desta quarta-feira, 31 de março.

Na lanterna do Grupo A, o Tricolor do Nordeste chega para o clássico com vitória no último jogo da Lampions League. Logo depois de engatar quatro derrotas seguidas, o clube conseguiu seu primeiro triunfo na competição, em duelo contra o Fortaleza. Agora, o clube busca mudar seu desempenho no torneio e conquistar sua segunda vitória.

Por outro lado, o Leão não venceu nenhum jogo na Copa do Nordeste. Após estrear com empate, a equipe do Sport perdeu na segunda rodada, mas voltou a empatar na sequência. Conquistou os dois pontos e depois acumulou apenas derrotas. Já são três seguidas na competição e o pior desempenho entre os 16 clubes participantes.

Quem venceu mais o Clássico das Multidões?

No histórico do confronto, o Sport leva uma grande superioridade no número de vitórias diante do Santa Cruz. São então 233 triunfos do Leão e apenas 169 do Santinha.

Tabela da 6ª rodada da Copa do Nordeste

4 de Julho 1 x 2 Fortaleza

Confiança 0 x 0 Vitória

Domingo

Bahia 5 x 0 Altos

Segunda

Sampaio Corrêa 3 x 2 Salgueiro

Terça

CRB X ABC – 19h30

Quarta

Ceará x CSA – 19h30

Santa Cruz x Sport – 21h30

1/4

Treze x Botafogo – 19h30

