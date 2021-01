Santos x Goiás (24/1): onde assistir e escalações do confronto da Série A

Santos x Goiás se enfrentam neste domingo (24), na Vila Belmiro, às 18h15, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com objetivos diferentes, enquanto o Peixe está focado na final da Libertadores e busca se manter na parte de cima do Brasileirão, os goianos buscam escapar da zona do rebaixamento.

Onde assistir Santos x Goiás?

O confronto entre Santos e Goiás não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe a partida para todo o país no pay-per-view.

Prováveis escalações do jogo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Santos: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Alex e Felipe Jonatan; Sandry, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Lucas Braga e Kaio Jorge.

Goiás: Tadeu; Heron, David Duarte e Chico; Jefferson, Ariel Cabral, Breno, Shaylon e Miguel Figueira (Daniel Oliveira); Rafael Moura e Fernandão.

É meu amor, primeiro amor, eterno amor! 🤍🖤⁣ pic.twitter.com/hYMdcMrNSx — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 23, 2021

Jogos da 32ª rodada do Brasileirão

São Paulo x Coritiba – 19h

Vasco x Atlético MG – 21h

Domingo (23/1)

Internacional x Grêmio – 16h

Athletico PR x Flamengo – 16h

Ceará x Palmeiras – 16h

Santos x Goiás – 18h15

Sport x Bahia – 18h15

Atlético GO x Fortaleza – 18h15

Fluminense x Botafogo – 20h30

Segunda (25/1)

Corinthians x Red Bull Bragantino

Como Santos e Goiás chegam para a partida?

O Peixe tem foco total na Libertadores. No próximo sábado (30), a equipe faz a final da competição contra o Palmeiras, mas no Estádio do Maracanã. Pelo Brasileiro, a equipe é a nona colocado, com 45 pontos, mas se mantém a seis pontos do Grêmio, primeira equipe do G-6. Logo depois de engatar duas vitórias seguidas, o time de Cuca sofreu um revés na última rodada. Perdeu para o Fortaleza, por 2 a 0, na quinta-feira (21).

Já o Goiás vive situação muito delicada no Brasileirão. Em 19º, com 26 pontos, os goianos até esboçaram uma reação e então engataram duas vitórias seguidas. No entanto, na sequência somou três derrotas consecutivas e está a seis pontos do Sport, primeira equipe fora do Z-4. Para continuar sonhando com a permanência na Série A, os três pontos são fundamentais para o Alviverde, mas também será necessário torcer contra seus rivais diretos.