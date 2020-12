Santos x Grêmio: jogo define 2º brasileiro na semifinal; veja onde assistir

Santos e Grêmio se enfrentam nesta quarta (16), em busca de uma vaga na semifinal da Libertadores. As equipes entram em campo às 19h15, na Vila Belmiro, logo depois de empatarem o jogo de ida em 1 a 1. Saiba onde assistir Santos x Grêmio.

O Peixe leva a vantagem do empate em 0 a 0, por ter marcado um gol fora de casa. No entanto, caso o jogo seja 1 a 1, a decisão irá para os pênaltis. Empate em 2 a 2 a diante, avança os gremistas.

Quem vencer a partida de hoje, será o segundo o brasileiro entre os quatro melhores do campeonato. Na noite de ontem (15), o Palmeiras avançou na competição, após vencer o Libertad por 3 a 0, no Allianz Parque.

Onde assistir Santos x Grêmio na Libertadores?

O duelo entre Santos x Grêmio pelas quartas de final da Libertadores, não terá transmissão da TV aberta. Entretanto, a Fox Sports exibirá o jogo na TV fechada.

Equipes sofrem com desfalques para o confronto

O técnico Cuca terá dor de casa para montar a equipe para o jogo de hoje. Embora tenha poupado parte dos titulares no jogo contra o Flamengo, no final de semana, o treinador não terá a disposição: Soteldo em recuperação da Covid-19 e Diego Pituca, que está suspenso. Além deles, Pará e Jobson, sentiram dores musculares, e não estão garantido no confronto.

Renato Gaúcho também preservou alguns titulares no jogo do final de semana. O técnico do Grêmio tem o desfalque de Maicon, que será substituído por Darlan. No entanto, Jean Pyerre também é dúvida para a decisão. O meia treinou nos últimos dias, mas não é certeza que terá condições para ser titular.

Escalações de Santos x Grêmio:

Diante dos desfalques, o Cuca deve escalar o Peixe da seguinte maneira:

GOL – John;

DEF – Pará (Madson), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan;

MEI – Alison, Sandry e Jobson (Jean Mota);

ATA- Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

Já os gremistas devem entrar em campo com:

GOL – Vanderlei;

DEF – Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa;

MEI – Matheus Henrique, Darlan, Pinares (Luiz Fernando ou Ferreira), Jean Pyerre e Pepê;

ATA – Diego Souza.

Adversário da equipe que passar, será argentino

Na próxima fase, o vencedor do então confronto entre Santos x Grêmio, enfrenta o semifinalista que avançar do clássico argentino entre Boca x Racing, que farão o primeiro jogo das quartas nesta quarta-feira (16), às 21h30.

Do outro lado da chave, o Palmeiras está garantido na semi e seu adversário sairá do duelo entre Nacional x River Plate. No jogo de ida, os argentinos ganharam em casa, por 2 a 0. A volta acontece nesta quinta (17), mas no estádio dos paraguaios.

https://twitter.com/LibertadoresBR/status/1339039136922152962?s=20