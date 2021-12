Santos x São Paulo Feminino: onde assistir a final e horário (19/12)

As equipes de Santos e São Paulo se enfrentam na final do Brasil Ladies Cup neste domingo, 19/12, a partir das 10h10 (horário de Brasília), jogando no Allianz Parque. Dessa maneira, saiba onde assistir a final ao vivo.

Onde assistir Santos x São Paulo Feminino hoje: O canal Globo, na TV aberta para todo o Brasil, e o SporTV 2, em operadoras por assinatura, vão transmitir o jogo de hoje pela final do Brasil Ladies Cup ao vivo neste domingo.

Horário: 10h10 (horário de Brasília)

TV: Globo e SporTV 2

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Para chegar até aqui, a equipe do Santos venceu duas partidas e empatou outra, mostrando bom desempenho em cada uma delas com mais de três gols de vantagem para acertar o placar em seu favor. É por isso que, na grande final deste domingo, vai competir de igual para igual diante das são paulinas.

Enquanto isso, o elenco feminino do São Paulo venceu os três confrontos que teve pela frente na competição amadora e, por isso, tem uma pequena vantagem na final deste domingo. Porém, pode encontrar pela frente grandes adversárias que também estão dispostas ao título.

Ao todo, o classico SanSão no futebol feminino já aconteceu 22 vezes, sendo dez vitórias do tricolor, sete empates e cinco derrotas. Este é o quarto encontro da dupla em campo só este ano.

Escalações de Santos e São Paulo:

O duelo neste domingo promete ser completamente equilibrado já que as duas equipes tem boas jogadores e brigam pelo título da competição. Por isso, o torcedor deve ficar atento em todos os lances da grande final.

Santos: Camila Gomes; Tayla, Bia Menezes, Sabrina, Bruninha; Erikinha, Giovanna Fernandes, Júlia, Laura; Ketlen, Analuyza

São Paulo: Carlinha; Dani Silva, Lauren, Thaís Regina, Giovanna; Miriam Cris, Duda; Giovaninha, Jaqueline Ribeiro, Lary Santos; Gláucia

