Onde assistir São Bernardo x Mirassol na final da Taça Independência 2023

Vale o título no futebol paulista! O Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, será o palco da final da Taça Independência hoje entre São Bernardo x Mirassol. A bola rola às 16h (horário de Brasília) no torneio secundário do estadual.

Como a final da Taça Independência é disputada em partida única, a disputa de pênaltis vai decidir o campeão da temporada em caso de igualdade no placar.

Não tem prorrogação na final, assim como nas quartas de final e a semifinal. O regulamento da competição prevê o início das disputas em até 10 minutos após o fim da segunda etapa.

Como assistir São Bernardo x Mirassol hoje

O Premiere, pay-per-view da rede de canais Globo, e o streaming Paulistão Play exibem o jogo do São Bernardo x Mirassol hoje ao vivo para todo o Brasil a partir das 16h. Dessa maneira, o duelo não terá transmissão da televisão aberta, sendo o canal da TV fechada a única maneira de transmissão da partida no país.

O torcedor precisa desembolsar o valor exato para comprar o pacote de canais de futebol.

Acompanhe a transmissão ao vivo.



Prováveis escalações

Sem desfalques, as equipes vão entrar em campo neste domingo da seguinte maneira:

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio, Guilherme Biro; Flávio, Danielzinho, Camilo; Fernandinho, Negueba e Zé Roberto.

São Bernardo: Alex Alves; Matheus Salustiano, Romérico, Rafael Vaz, Jeferson; Henrique Lordelo, Rodrigo Souza, Arthur Henrique; Matheus Régis, Felipe Marques e Léo Jabá.

Arbitragem

Quem vai apitar a partida entre São Bernardo x Mirassol vai ser Matheus Delgado. Os assistentes denominados foram Gustavo Rodrigues e Italo Magno de Paula.

A escala de arbitragem para a final também traz Ricardo Bittencourt como o quarto árbitro e Denis Matheus como o quinto na partida.

Com VAR, Adriano de Assis será o responsável.

O que é a Taça Independência?

A Taça Independência é o antigo Troféu do Interior. Este ano, a Federação Paulista de Futebol decidiu alterar o nome para dar uma nova cara ao torneio secundário do estadual.

Como o torcedor já sabe, os dois primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final do Paulistão. Enquanto isso, os times com as melhores posições na classificação geral se classificam para a Taça Independência. A única regra do torneio é que times da Série A do Brasileirão, como o Santos, não podem jogar. Esta é a oportunidade para dar espaço para elencos menores.

Além do nome, o campeão da Taça Independência também não garante mais a vaga na Copa do Brasil.

Em 2023, disputaram a Taça Independência as equipes de Guarani, Portuguesa, Santo André e Inter de Limeira nas quartas de final. Depois, na semifinal entraram São Bernardo e Mirassol. A Taça é realizada em quartas de final, semifinal e a final.

A final entre Mirassol e São Bernardo reúne os vencedores da semifinal. O primeiro venceu o Guarani enquanto o segundo derrotou a Inter de Limeira.

Qual é a premiação da Taça Independência?

O campeão da Taça Independência fatura R$ 400 mil de premiação, enquanto o vice leva R$ 200 mil. As informações foram divulgadas pelo portal GE.

Na temporada passada os times também embolsaram a premiação em dinheiro. No entanto, os valores não foram divulgados pela Federação Paulista de Futebol. Este ano, entretanto, o torneio mudou de Troféu do Interior para Taça Independência.

Para o campeão, medalhas douradas e a taça também serão entregues. Já para o time que terminar em segundo, medalhas em prata serão distribuídas.

