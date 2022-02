São Bernardo x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações – 13/02

Encerrando a sexta rodada do Campeonato Paulista neste domingo, 13/02, as equipes de São Bernardo e RB Bragantino se enfrentam a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio Municipal Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Confira onde assistir o jogo do São Bernardo x RB Bragantino hoje ao vivo.

Onde assistir São Bernardo x RB Bragantino

O Premiere (Pay-per-view), e o HBO Max, Estádio TNT e Paulistão Play (Serviço de Streaming) vão transmitir o jogo do São Bernardo e RB Bragantino neste domingo a partir das oito e meia da noite para os assinantes de todo o Brasil.

Cada uma das plataformas apresenta um valor diferente para assinatura. Por isso, é necessário acessar aos portais e aplicativos para realizar o contato e tornar-se membor.

Escalação do São Bernardo x RB Bragantino:

Escalação do São Bernardo hoje: Júnior Oliveira; Cristovam, Joílson, Matheus Salustiano, Igor Fernandes; Rodrigo Souza, Ligger, Vitinho Mesquita; Paulinho, Silvinho, Davó

Escalação do RB Bragantino hoje: Cleiton; José Hurtado, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Luan Candido; Jadsom Silva, Praxedes, Miguel; Artur, Alerrandro, Sorriso

São Bernardo e RB Bragantino no Paulistão

São Bernardo – Depois de empatar com o Santos na última quinta-feira, o elenco do São Bernardo volta a jogar neste domingo em busca da redenção. Jogando em casa, o grupo espera contar com a força da torcida para alavancar os jogadores em campo. Por fim, no grupo B, está em primeiro lugar com 8 pontos.

RB Bragantino – Do outro lado, o Bragantino venceu a Inter de Limeira e, por isso, conquistou a primeira posição do grupo D, contabilizando 10 pontos até o momento. Dessa maneira, o elenco de Bragança é um dos favoritos para garantir a classificação até a próxima fase e, quem sabe, até mesmo o título estadual.

Classificação do Paulista

Doze rodadas são realizadas na fase de grupos do Campeonato Paulista pelo sistema de pontos corridos. Ao fim, o primeiro colocado é campeão e os dois últimos são rebaixados.

GRUPO B:

1 São Bernardo – 8 pontos

2 Ferroviária – 7 pontos

3 São Paulo – 4 pontos

4 Novorizontino – 1 pontos

GRUPO D:

1 RB Bragantino – 10 pontos

2 Ponte Preta– 7 pontos

3 Santos – 6 pontos

4 Santo André – 6 pontos

Relembre o último jogo do RB Bragantino no Campeonato Paulista.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI