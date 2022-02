São Paulo Crystal x Sousa: onde assistir o jogo e horário hoje – 22/02

São Paulo Crystal x Sousa entram em campo pela quinta rodada do Campeonato Paraibano nesta terça-feira, 22/02, no Estádio Carneirão, em Alagoinhas, a partir das 20h15 (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo de hoje pelo estadual o torcedor confere logo abaixo.

Onde assistir São Paulo Crystal x Sousa

O jogo do São Paulo Crystal e Sousa vai passar no pay-per-view do Jornal da Paraíba a partir das 20h15 (Horário de Brasília), para todos os assinantes do estado.

A plataforma do PPV do Jornal da Paraíba está disponível no site (www.jornaldaparaiba.com.br), onde o torcedor pode obter a assinatura e, então, assistir todos os confrontos do torneio. Os valores vão de R$19,90 até R$ 209,70.

Dados: 22/02/2022

Horário: 20h15 (Horário de Brasília)

Árbitro: Não definido

Local: Estádio Carneirão, em Alagoinhas

Transmissão: PPV do Jornal da Paraíba

Como estão as equipes na temporada?

O time do São Paulo Crystal vem de vitória em cima do Auto Esporte na última rodada do Campeonato Paraibano. Pelo grupo A, aparece em primeiro lugar com 7 pontos, ou seja, tem duas vitórias, um empate e nenhuma derrota até o momento. Por isso, pretende vir com tudo para cima do adversário.

Enquanto isso, o Sousa está em terceiro lugar com 3 pontos, contabilizando uma vitória somente, já que só disputou até agora uma partida, tendo duas a menos do que os rivais. Se vencer o jogo de hoje, consegue se aproximar da liderança.

Escalação do São Paulo Crystal e Sousa

Nenhuma das equipes tem novos desfalques para o jogo desta terça-feira no Paraibano.

São Paulo Crystal: Nunes; Rafael, Mateus, Gualberto, Maceió; Luanderson, Gaspar, Leandro; André Ferreira, Renan Henrique, Anselmo.

Sousa: Ricardo; Iranilson, Jefferson, Marcelo Duarte, Vinícius; Doda, Juninho Paraíba, Daniel Costa, Esquerdinha; André Victor, Arthur Santos

Jogos do Campeonato Paraibano

A quinta rodada do grupo A teve duas partidas na competição paraibana. Saiba os horários dos jogos.

São Paulo Crystal x Sousa – 20h15

Botafogo-PB x Auto Esporte (Sábado 12/03) – 16h

Veja como foi o último jogo do Sousa.

