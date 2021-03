São Paulo x Santos – 6/3/2021: onde assistir o jogo hoje

Logo depois de golear a Inter de Limeira por 4 a 0, o São Paulo retorna a campo neste sábado (6), para confronto contra o Santos, válido pela 3ª rodada do Paulistão. O clássico São Paulo x Santos será o primeiro clássico de ambas equipes na temporada, e acontece no Estádio do Morumbi, às 19h. Após a goleada, o Tricolor vai em busca de sua segunda vitória na competição, enquanto o Peixe ainda não venceu no Estadual.

Onde assistir São Paulo x Santos?

O clássico San-São não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar a partida pelo Premiere FC, no pay-per-view. No plano mensal, o cliente pagará R$ 59,90 e tem acesso ao jogo pelo computador, Smartphones e Tablets, e Smart TVs.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Prováveis escalações de São Paulo e Santos

Provável escalação do São Paulo: Thiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves, Léo, Igor Vinícius; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara, Reinaldo; Luciano, Pablo.

Thiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves, Léo, Igor Vinícius; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara, Reinaldo; Luciano, Pablo. Provável escalação do Santos: John, Sandro, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Gabriel Pirani; Lucas Braga, Soteldo e Jean Mota.

Como São Paulo e Santos chegam ao clássico?

Com Hernán Crespo no comando, o Tricolor realizou duas partidas. Na primeira, empatou com o Botafogo-SP, mas em casa, por 1 a 1, na estreia do treinador e do Estadual. No entanto, embora o resultado não tenha sido o esperado, os são-paulinos tiveram amplo domínio diante da equipe de Ribeirão Preto, que conseguiu inaugurar o placar em contra-ataque. A resposta dos donos da casa vieram no gol de cabeça de Arboleda.

Na segunda rodada, a equipe então viajou até o interior paulista para enfrentar a Inter de Limeira, e não teve dificuldades para vencer o confronto. Com um jogador a menos desde o final do primeiro tempo, o Leão da Paulista pouco assustou o goleiro Tiago Volpi e apenas tentou se defender após a expulsão. A goleada, deu ânimo para os são-paulinos, que viram Crespo rodar o elenco e dar oportunidades para alguns reservas na segunda etapa.

Já o Peixe segue sem vencer no Estadual, no entanto o clube também não perdeu. Com dois empates nas duas rodadas, o Peixe soma quatro pontos e amarga a terceira posição do Grupo D. Na rodada inaugural, a equipe da Vila enfrentou o Santo André, no Canindé, mas empatou em 2 a 2. Já no jogo seguinte, em Santos, os donos da casa até abriram o placar, mas viram a Ferroviária empatar o duelo.

Quais os jogos da 3ª rodada do Paulistão?

Sábado – 6/3

Inter de Limeira x Novorizontino – 16h30

São Paulo x Santos – 19h

Domingo – 7/3

Corinthians x Ponte Preta – 11h

Ituano x Mirassol – 11h

Guarani x RB Bragantino – 15h

Segunda-feira – 8/3

Ferroviária x Botafogo – 19h

Santo André x São Caetano – 19h

São Bento x Palmeiras – 19h

