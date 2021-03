Sassuolo x Napoli: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (03/03)

Sassuolo e Napoli se enfrentam nesta quarta-feira (03) a partir das 14h30 (horário de Brasília), no Città del Tricolore, na Itália, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Italiano. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Sassuolo x Napoli: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Possíveis escalações

Possível Napoli: Meret (Ospina); Rrahmani, Lorenzo, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zieliński, Fabian Ruiz; Politano, Insigne, Mertens.

Possível Sassuolo; Consigli; Ferrari, Rogerio, Marlon, Muldur; Locatelli, Magnanelli; Djuricic, Berardi, Traoré, Caputo.

Como vem Sassuolo e Napoli para o jogo?

O time do Sassuolo está em 8ª posição contabilizando trinta e cinco no Campeonato Italiano. Depois de começar a temporada com o pé direito, o time anfitrião não conseguiu manter o bom desempenho e caiu na tabela. Agora, deve entrar com força máxima para garantir os três pontos. Assim, para o confronto de hoje, Romagna, Bourabia, Boga e Chiriches estão fora.

Enquanto isso, o Napoli aparece em 6º com quarenta e três pontos. Dessa maneira, a equipe segue brigando para alcançar a liderança da competição de qualquer maneira. Para o jogo desta quarta, o técnico Gattuso não pode contar com Koulibaly, expulso na última rodada, enquanto Petagna, Lozano e Osimhen estão lesionados.

Últimos jogos

Ademais, o Napoli entrou em campo no último domingo (28) pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. Contra o Benevento, venceu por 2 a 0.

Entretanto, o Sassuolo não jogou este fim de semana. A partida contra o Torino, marcada para acontecer na sexta (26), foi remarcada devido ao surto de covid-19 na cidade de Turim.

