Sassuolo x Roma: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano – 03/04

Sassuolo e Roma se enfrentam neste sábado (03) a partir das 10h (horário de Brasília), no Mapei Stadium, em jogo da 29ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes aparecem na parte de cima da tabela precisando do resultado em seu favor. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Sassuolo x Roma: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

Canal Band, na tv aberta. SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 19, OI:960/607

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Possíveis escalações de Sassuolo x Roma

Possível Sassuolo; Consigli; Kyriakopoulos, Rogério, Toljan, Marlon; Magnanelli, Obiang; Djuricić, Lopez, Boga; Raspadori.

Possível Roma: Pau Lopez; Fuzato, Cristante, Mancini; Karsdorp, Spinazzola, Pellegrini, Diawara; El Shaarawy, Pedro; Dzeko.

Como chegam as equipes para o jogo?

Em 8ª posição com trinta e nove, a equipe do Sassuolo conta com um bom desempenho esta temporada no Campeonato, já que venceu dez jogos, empatou nove e perdeu oito. Em seu plantel, não pode contar com Ferrari, Defrel, Berardi e Caputo.

Enquanto isso, a Roma vem em 6º com cinquenta pontos, ou seja, precisa vencer para se igualar aos seus adversários de tabela e continuar na briga pelas primeiras posições. Hoje, não pode contar com Smalling, Ibanez, Zaniolo, Mkhitaryan, Kumbulla e Villar.

Últimos jogos

A equipe do Sassuolo entrou em campo pela última vez no dia 17 de março, em partida atrasada válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. Por 3 a 2, foi derrotado pelo Torino.

Do outro lado, a Roma perdeu para o Napoli em 2 a 0 no domingo, 21 de março, pela 28ª rodada.

