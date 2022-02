Confira onde assistir ao jogo da Roma hoje. Foto: Reprodução / AS Roma @OfficialASRoma

Equipes se enfrentam neste domingo pela 25ª rodada do Campeonato Italiano ao vivo com transmissão

Sassuolo x Roma: onde assistir e horário do Campeonato Italiano – 13/02

Sassuolo x Roma se enfrentam na tarde deste domingo, 13/02, com a bola rolando a partir das 14h (Horário de Brasília), no Stadio Città del Tricolore, em Régio da Emília. Com transmissão ao vivo pela TV e também online, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Sassuolo x Roma

O jogo entre Sassuolo e Roma vai passar no canal ESPN 4 (TV paga) e no Star + (Serviço de Streaming) a partir das duas horas da tarde para todo o Brasil neste domingo.

A plataforma de streaming está disponível somente por assinatura no site (www.starplus.com) e no aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Stadio Città del Tricolore

TV: ESPN 4

Online: Star +

Sem vencer por três rodadas seguidas no Campeonato Italiano, o Sassuolo volta para a jogar neste domingo em busca da redenção. Ocupando a décima segunda posição com 29 pontos, tem o desejo de alcançar a parte de cima da tabela para buscar a vaga em competições europeias na próxima temporada.

Enquanto isso, a Roma entra em campo depois de ser eliminada da Copa da Itália pela Inter de Milão na última terça-feira. Por isso, os comandados de José Mourinho devem entrar com toda a confiança necessária para levar os três pontos para a capital italiana, ocupando a sétima posição com 39 pontos.

Escalação do jogo da Roma

Escalação do Sassuolo: Consigli; Ferrari, Kyriakopoulos, Muldur, Chiriches; Lopez, Frattesi, Traore, Raspadori, Berardi; Scamacca

Escalação do Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sérgio Oliveira, Viña, Cristante; Pellegrini, Zaniolo, Abraham

Veja como foi o último jogo do Sassuolo x Roma.

