Sassuolo x Spal: onde assistir ao jogo da Copa da Itália (14/01)

Sassuolo e Spal se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 13h30, no Città del Tricolore, pelas oitavas de final da Copa da Itália. Em partida única, quem vencer vai enfrentar a Juventus nas quartas de final da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Sassuolo x Spal: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 13h30 (Horário de Brasília).

+ Confira o calendário esportivo de 2021 completo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes nesta temporada?

Disputando a elite do futebol italiano, o Sassuolo começou sendo um dos candidatos favoritos para levantar a taça desta temporada. Entretanto, a equipe caiu de rendimento e agora aparece em 7º com vinte e nove pontos. O time anfitrião segue brigando pela liderança diante de grandes rivais na tabela. Ademais, não disputa nenhuma outra competição internacional.

Enquanto isso, o Spal joga a segunda divisão italiana. No momento, a equipe ocupa a 5ª posição contabilizando vinte e nove pontos. Dessa maneira, o principal objetivo é garantir as primeiras posições seja como for para, assim, subir de divisão na próxima temporada.

Prováveis escalações de Sassuolo x Spal

A equipe anfitriã possui baixas importantes. Bourabia, Caputo, Chiriches, Locatelli e Toljan fizeram trabalhos individuais no último treino, segundo o site oficial do clube e, por isso, a presença de cada um deles no jogo de hoje é incerta.

Provável Sassuolo; Consigli; Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traoré, Caputo.

Por outro lado, o time visitante não apresentou nenhuma baixa no elenco, já que segundo a convocação divulgada em site oficial, o Spal conta com todos os jogadores titulares no plantel.

Provável Spal: Thiam; D’Alessandro, Ranieri, Vicari, Tomovic, Dickmann; Missiroli, Esposito, Valoti; Di Francesco, Floccari.

Confira os jogos da Copa da Itália

Além disso, as oitavas de final da Copa da Itália seguem com outros jogos na semana. Ademais, todos eles possuem transmissão do streaming DAZN.