SBT? Onde vai passar o jogo do Barcelona hoje (26/11/24)

O Barcelona está de volta à UEFA Champions League nesta terça-feira, dia 26 de novembro, em jogo contra o Stade Brestois, no Estádio Lluis Companys. A partida terá transmissão na Max, enquanto o SBT irá passar o jogo do PSG.

Que horas é o jogo do Barcelona hoje?

O jogo do Barcelona nesta terça-feira, 26, vai começar às 17 horas (de Brasília) e no Brasil quem exibe é o streaming Max.

O Barcelona enfrenta o Brest com início marcado para 21h CET, horário local na Espanha. Isso significa um início às 20h GMT no Reino Unido, um início às 15h ET ou 12h PT nos EUA e Canadá, e um início às 7h na Austrália na manhã de quarta-feira.

Como estão os times na Champions League

O Barça não venceu nos últimos dois jogos, perdendo por 1 a 0 para a Real Sociedad na liga, pouco antes da pausa internacional de novembro. Os catalães ainda estão no topo da classificação da La Liga com 34 pontos após 14 jogos — quatro à frente do Real Madrid , que tem um jogo a menos.

O time de Hansi Flick está atualmente em sexto lugar na tabela da Liga dos Campeões, com três vitórias e uma a menos após quatro jogos.

O Brest, por sua vez, tem sido tão hipócrita quanto qualquer outro time na Europa nesta temporada. O time francês está invicto na Liga dos Campeões até agora, derrotando Sparta Praga, RB Salzburg e Sturm Graz, enquanto empata com o Bayer Leverkusen. Les Pirates marcou nove gols e sofreu apenas três, e está em quarto lugar na classificação do torneio.

Escalação do jogo do Barcelona

Barça: Lamine Yamal é uma grande dúvida, enquanto Eric Garcia e Ferran Torres são azarões, já que estão perto da recuperação. Ronald Araujo, Ansu Fati, Andreas Christensen, Marc-Andre ter Stegen e Marc Bernal estão todos fora. Flick pode trazer Frenkie de Jong e Alejandro Balde para o time titular, à frente de Gavi e Gerard Martin.

Possível escalação no jogo do Barcelona: Pena; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; De Jong, Casado; Olmo, Pedri, Raphinha; Lewandowski.

Possível escalação do Brest: Pierre Lees-Melou deve ficar fora por um tempo e Massadio Haidara, Romain Faivre e Soumaila Coulibaly devem ficar de fora. Bradley Locko é uma ausência de longo prazo, enquanto Abdallah Sima também deve cair fora, mas Ludovic Ajorque está em forma no ataque, pelo menos.

Possível XI de Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Amavi; Camara, Lees-Melou, Fernandes; Balde, Ajorque, Doumbia.