Vai passar no SBT? Onde assistir ao jogo do Bayern de Munique x PSG e horário (26/11)

O confronto entre Bayern de Munique e PSG pela UEFA Champions League está marcado para terça-feira, 26 de novembro de 2024, às 17h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Este duelo promete ser decisivo para as aspirações de ambas as equipes na competição.

Onde assistir Bayern de Munique x PSG ao Vivo

Os torcedores brasileiros terão diversas opções para acompanhar este grande jogo entre Bayern de Munique x PSG na terça-feira, 26 de novembro:

SBT: a emissora transmitirá a partida ao vivo em TV aberta, permitindo que um amplo público acompanhe o confronto sem custos adicionais.

TNT: para os assinantes de TV por assinatura, o canal TNT exibirá o jogo. Os canais correspondentes são: 108/508 (SKY), 151/651 (NET e Claro), 48/548 (Oi) e 648/100/657/892 (Vivo).

Max: a plataforma de streaming Max também disponibilizará a transmissão ao vivo, oferecendo flexibilidade para quem prefere assistir online.

O jogo está agendado para as 17h (horário de Brasília) e será realizado na Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique. Este horário é ideal para os torcedores brasileiros, permitindo que acompanhem o jogo no final da tarde.

Importância do Confronto

Este duelo é crucial para as duas equipes na fase de liga da Champions League. Após quatro rodadas, o Bayern de Munique ocupa a 17ª posição, com seis pontos, enquanto o PSG está na 25ª posição, com quatro pontos. Ambos os times precisam da vitória para melhorar suas posições e garantir a classificação para as fases eliminatórias.

A equipe alemã iniciou a fase de liga com uma goleada de 9 a 2 sobre o Dínamo de Zagreb, mas sofreu derrotas para Aston Villa e Barcelona, além de uma vitória apertada contra o Benfica por 1 a 0. Atualmente, lidera a Bundesliga com 26 pontos, fruto de oito vitórias e dois empates.

PSG: O time francês venceu apenas na estreia contra o Girona e, desde então, acumulou um empate e duas derrotas, incluindo uma derrota em casa para o Atlético de Madrid. Na Ligue 1, o PSG lidera com 10 vitórias e dois empates, somando 32 pontos.

