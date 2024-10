SBT vai transmitir o jogo do Corinthians hoje? Onde assistir nesta quinta (24/10)

O Corinthians recebe o Racing-ARG nesta quinta-feira, 24 de outubro, pela ida da semifinal da Sul-Americana. O jogo do Corinthians começa às 21h30, de Brasília, e estará disponível na televisão e também na internet.

Transmissão do jogo do Corinthians ao vivo

O canal de TV aberta SBT, a ESPN via TV paga, e o streaming Disney+ irão transmitir o jogo do Corinthians na Copa Sul-Americana às 21h30, horário de Brasília. O streaming Paramount+ não vai passar jogo hoje, nem a TV Globo.

SBT: a emissora transmite o jogo ao vivo e de graça para todo o Brasil. Dá também para acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) com imagens da retransmissão do canal aberto através do navegador ou aplicativo SBT Play.

Informações do jogo

Local: Neo Química Arena

Arbitragem: Gustavo Tejera (URU)

Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+

Quem vai ser escalado no jogo da Sul-Americana?

Provável escalação do Racing: Arias; Mantirena, Basso, Colombo e Mura; Zuculini, Almendra, Nardoni, Quintero (Solari) e Rojas (Vietto); Adrián Martínez . Técnico: Gustavo Costas.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá (Gustavo Henrique) e Matheus Bidu; José Martínez (Raniele), Breno Bidon, André Carrillo e Garro; Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.