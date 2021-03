Schalke 04 x Mainz: onde assistir ao jogo do Campeonato Alemão (05/03)

Schalke 04 e Mainz se enfrentam nesta sexta-feira (05), a partir das 16h30 (horário de Brasília), na Veltins Arena, pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. Ambas as equipes lutam para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir.

Schalke 04 x Mainz: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como vem Schalke 04 x Mainz para o jogo?

Com técnico novo no comando do Schalke 04, o grego Dimitrios Grammozis, a equipe azul real, lanterna do Campeonato Alemão com nove pontos, precisa da vitória nesta sexta de qualquer maneira. Entretanto, mesmo se vencer, não sai da posição. Para o jogo de hoje, o time anfitrião não tem Bentaleb, o goleiro Fährmann, Huntelaar, Ludewig, Nastasic, Paciencia, Salif Sane, Skrzybski e Uth.

Enquanto isso, o Mainz também está na zona de rebaixamento, mas em 17º com dezessete pontos. Ou seja, se vencer hoje, dorme em 15º, fora da degola e de qualquer perigo. Então, para o confronto, os visitantes não possuem apenas Fernandes, lesionado.

Possíveis escalações

- PUBLICIDADE -

Possível Schalke: Langer; Becker, Mustafi, Thiaw, Kolasinac; Stambouli, Mascarell; Raman, Serdar, Harit; Hoppe.

Possível Mainz: Zentner; St. Juste, Bell, Niakhate; da Costa, Latza, Kohr, Mwene; Stoger, Onisiwo, Glatzel.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana. No sábado (27), o Schalke foi goleado em 5 a 1 pelo Stuttgart jogando fora de casa.

Por outro lado, o Mainz também perdeu, mas por um placar menor e jogando em casa, em 1 a 0, pelo Augsburg.

Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão