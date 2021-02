Schalke 04 x RB Leipzig: onde assistir ao jogo de hoje (06/02)

Schalke 04 e RB Leipzig se enfrentam neste sábado (06), às 11h30, na Veltins Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Alemão. Enquanto uma equipe briga pela liderança, a outra ocupa a lanterna do torneio precisando pontuar de qualquer maneira. Então, saiba onde assistir.

Schalke 04 x RB Leipzig: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball às 11h30 (Horário de Brasília).

+ Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Schalke 04 x RB Leipzig

A equipe dos azuis reais possuem uma vasta lista de desfalques. Nela, constam os nomes de Bozdogan, Ludewig, Paciencia, Rönnow, Skrzybski e Sane. No ataque, o jovem Matthew Hoppe deve ser a arma principal.

Possível Schalke: Fährmann; Becker, Thiaw, Nastasic, Kolasinac; Stambouli, Mascarell; William, Uth, Harit; Hoppe

Para o Leipzig, o técnico Julian Nagelsmann também possui baixas fundamentais no plantel. Konate, Forsberg, Kluivert, Laimer e Szoboszlai estão todos lesionados e por isso não podem entrar em campo hoje.

Possível RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo, Nkunku, Sörloth.

Confira os jogos do Campeonato Alemão

Além disso, o fim de semana também recebe outros jogos pela vigésima rodada do Campeonato Alemão. Ademais, você pode assistir a todos eles através do aplicativo do Onefootball.

Hertha Berlin 0 x 1 Bayern

Augsburg x Wolfsburg – 11h30

Freiburg x Borussia Dortmund – 11h30

Bayer Leverkusen x Stuttgart – 11h30

Mainz x Union Berlin – 11h30

Borussia Monchengladbach x Colônia – 14h30

Hoffenheim x Eintracht Frankfurt – Domingo – 11h30

Arminia x Werder Bremen – Domingo – 14h

Como estão as equipes nesta temporada?

Lanterna do Campeonato Alemão, o Schalke possui apenas oito pontos. Dessa maneira, venceu apenas um jogo na temporada, empatou cinco e perdeu treze. O time azul, que chegou a marcar 30 jogos sem vencer, precisa do resultado em seu favor para somar pontos e escapar da degola.

Enquanto isso, o RB Leipzig está em segundo lugar da tabela com trinta e oito pontos. Vivo na luta pela primeira posição, o time visitante pode diminuir a diferença com o Bayern de Munique se garantir os três pontos hoje. Ao todo, tem onze vitórias, cinco empates e três derrotas. Por fim, nas oitavas da Champions, joga contra o Liverpool.