Sete de Setembro x Vera Cruz: onde assistir e horário do jogo 22/02

As equipes de Sete de Setembro x Vera Cruz se enfrentam na noite desta terça-feira, 22/02, no Estádio Antônio Inácio de Souza, cidade de Caruaru, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, a partir das 20h (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo de hoje o torcedor confere abaixo.

Onde assistir Sete de Setembro x Vera Cruz

O jogo do Sete de Setembro x Vera Cruz hoje vai passar no pay-per-view Premiere, a partir das 20h (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

A plataforma do Premiere está disponível por assinatura e pelo site oficial em pacotes que vão entre R$49,90 até R$89,90.

Dados: 22/02/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Árbitro: Adriano Jose Rodrigues de Almeida

Local: Estádio Antônio Inácio de Souza, cidade de Caruaru

Transmissão: Premiere

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Sete de Setembro aparece em última posição no Campeonato Pernambucano sem nenhum ponto conquistado, ou seja, perdeu os cinco confrontos que disputou até aqui, tendo uma partida a mais na conta. Por isso, o grupo entra em campo buscando a sua primeira vitória.

Enquanto isso, o Vera Cruz está em nona posição com 1 ponto, estando na mesma situação complicada que o seu adversário está na temporada do estadual. Com um empate e três derrotas, o elenco espera contar com a sorte e garantir a primeira vitória também hoje.

Escalação do Setembro e Vera Cruz

O Vera Cruz é o único time que tem desfalques no jogo de hoje. Márcio foi expulso no jogo contra o Náutico na última rodada e, por isso, não pode jogar.

Setembro: Neneka; Emanoel, Macedo, Ayatou, Jonilson; Anderson São João, Nego do Brejão, Garça, Souza; Abuda, Ronda

Vera Cruz: João Victor; Sinho, Jeferson Jari, Cleyton, Landoka; Ramires, Matheus Rosas, Jailton; João Braga, Vinícius Caveirinha, Índio

Jogos do Campeonato Pernambucano

Pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, cinco partidas serão realizadas. Confira a seguir quais são os duelos e horário de cada um.

Caruaru City 1 x 0 Íbis

Afogados 1 x 2 Salgueiro

Terça-feira (22/02)

Sete de Setembro x Vera Cruz – 20h

Domingo (27/02)

Santa Cruz x Retrô – 19h

Quarta-feira (12/03)

Náutico x Sport – 16h30

Veja como foi o último jogo do Sete de Setembro.

> Times brasileiros disputam a fase preliminar na Libertadores 2022