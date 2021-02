Sevilla x Barcelona: onde assistir ao jogo do Espanhol (27/02)

Sevilla e Barcelona se enfrentam neste sábado (27) a partir das 12h15 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Apenas dois pontos separam as equipes na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Sevilla x Barcelona: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam Sevilla x Barcelona para o jogo?

Em 4º com quarenta e oito pontos, o Sevilla busca a liderança na competição. Portanto se vencer o jogo deste sábado, tem a chance de desbancar o rival da Catalunha e terminar a rodada entre os três primeiros. Assim, para o confronto de hoje, Acuna e Ocampos não estão disponíveis.

Enquanto isso, o Barcelona está em terceiro lugar com cinquenta. Dessa maneira, com os três pontos garantidos hoje, dorme na vice-liderança, tirando o Real Madrid da posição. Ao todo, tem quinze vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Ademais, Ronald Koeman não pode contar com Sergi Roberto, Ansu Fati, Coutinho e Pjanic. Já Araújo está de volta ao plantel.

Possíveis escalações

Possível Sevilla: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Jordan, Torres, Fernando; Munir, Gomez, En-Nesyri.

Possível Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Alba, Lenglet; De Jong, Pedri, Trincão; Dembelé, Messi, Griezmann.

Últimos jogos de Sevilla e Barcelona

Pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla venceu o Osasuna na segunda-feira (22) por 2 a 0 jogando fora de casa.

Enquanto isso, o Barcelona enfrentou o Elche em jogo atrasado da primeira rodada na última quarta-feira (24). Por 1 a 0, garantiu os três pontos e seguiu na parte de cima da tabela do Espanhol.

