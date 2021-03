Sevilla x Elche hoje (17/03): onde assistir e horário

Sevilla e Elche se enfrentam neste quarta-feira (17) a partir das 15h (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em jogo atrasado pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Sevilla x Elche: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Sevilla aparece em 4ª posição com cinquenta e um pontos. Dessa maneira, venceu dezesseis jogos, empatou três e perdeu sete. Portanto se ganhar o confronto desta quarta, diminui a diferença que possui com o Real Madrid, o terceiro colocado. Assim, Diego Carlos e Joan Jordán estão indisponíveis.

Enquanto isso, o Elche está em 17º com vinte e quatro pontos. Brigando para escapar da zona de rebaixamento, o time visitante precisa vencer hoje de qualquer maneira. Então, em seu plantel, Barragan, Álamo e Rigoni são baixas.

Possíveis escalações de Sevilla x Elche

Possível Sevilla: Bono; Navas, Acuña, Rekik, Koundé; Rakitic, Gomez, Fernando; Suso, Ocampos, En-Nesyri.

Possível Elche: Badía; Polanco, Gonzálo, Calvo, Mojica; Morente, Fidel, Marcone, Guti; Boyé, Carrillo.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana pela 27ª rodada. No sábado (13), o Elche foi derrotado pelo Real Madrid por 2 a 1.

Por outro lado, o Sevilla venceu o clássico contra o Betis no domingo (14) por 1 a 0.

