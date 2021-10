Sevilla x Levante: onde assistir, horário e escalações do jogo – 24/10

Sevilla x Levante se enfrentam neste domingo, 24/10, a partir das 09h (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Sevilla x Levante: onde assistir ao vivo? O confronto entre Sevilla e Levante terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, a partir das 09h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 24 de outubro de 2021

Horário: 09h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, cidade de Sevilha, na Espanha

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Sevilla x Levante

O elenco anfitrião não tem novas baixas em seu plantel de jogadores, enquanto os visitantes não podem contar com Martí e Postigo, tornando o Sevilla como o grande favorito no duelo de hoje.

Sevilla : Bounou; Acuña, Diego Carlos, Koundé, Navas; Jordán, Fernando; Ocampos, Gómez, Suso; Rafa Mir

: Bounou; Acuña, Diego Carlos, Koundé, Navas; Jordán, Fernando; Ocampos, Gómez, Suso; Rafa Mir Levante: Fernández; Miramón, Vezo, Mustafi, Clerc; Radoja, Melero, Martínez; Frutos, Soldado, Morales

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Sevilla segue em 4ª posição com 17 pontos, ou seja, tem a chance de se igualar aos seus adversários na ponta da tabela e, quem sabe assim, ocupar a liderança por vantagem no saldo de gols diante os adversários. Com cinco vitórias e um empate na temporada, o elenco anfitrião precisa também torcer por tropeços dos rivais hoje.

Enquanto isso, o Levante está na zona de rebaixamento em 19º com apenas 5 pontos. Por isso, tem que ganhar o jogo deste domingo seja como for se quiser permanecer na primeira divisão do Campeonato Espanhol para buscar, quem sabe até o fim da temporada, uma vaga em torneios internacionais, mesmo que seja difiícil.

