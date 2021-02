Sheffield United x Bristol City: onde assistir e possíveis escalações (10/02)

Sheffield United e Bristol City se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 16h30, no Bramall Lane, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Em partida única, quem vencer está classificado para a próxima fase. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Sheffield United x Bristol City: onde assistir ao vivo?

Com os direitos de transmissão, a DAZN não irá transmitir a partida nesta quarta. Ademais, não possui transmissão na TV.

Possíveis escalações de Sheffield United x Bristol City

A equipe anfitriã possui muitas baixas no plantel para o confronto de hoje. Jack O’Connell e Sander Berge são os principais jogadores que estão em falta no elenco.

Possível Sheffield United: Ramsdale; Ampadu, Egan, Basham; Bogle, Lundstram, Norwood, Fleck, Lowe; Burke, McBurnie.

O time do Bristol não possui nenhuma nova lesão e por isso deve entrar em campo com a mesma escalação da rodada passada.

Possível Bristol: Bentley; Hunt, Kalas, Mawson, Mariappa; Williams, Massengo, Lansbury; Wells, Diedhiou, Semenyo.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecem no meio da semana pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Ademais, veja quais são e os horários.

Burnley 0 x 2 Bournemouth

Manchester United 1 x 0 West Ham

Swansea x Manchester City – 14h30

Everton x Tottenham – 17h15

Leicester x Brighton – 16h30

Wolves x Southampton – Quinta-feira – 14h30

Barnsley x Chelsea – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Lanterna do Campeonato Inglês, não há como negar que o Sheffield mostrou uma grande melhora no desempenho em campo nas últimas rodadas. Assim, venceu ao todo três jogos, empatou dois e perdeu dezoito. Para conseguir escapar da zona de rebaixamento, precisa somar pontos seja como for.

Enquanto isso, o time do Bristol disputa a segunda divisão do futebol inglês, a Championship. Em 10ª posição com trinta e nove pontos, a equipe busca garantir uma vaga nas primeiras posições, mas tem sido difícil. Dessa maneira, venceu doze jogos, empatou três e perdeu treze.