Show da final da Copa Sul-americana 2021 será com Barões da Pisadinha

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira, 17, qual será o show da final da Copa Sul-americana 2021 entre Athletico PR x RB Bragantino, no Estádio Centenário. A apresentação será da banda Os Barões da Pisadinha, representantes do forró, um gênero musical e uma dança tradicional da região do nordeste brasileiro.

Final da Copa Sul-americana 2021 terá show brasileiro

Além da final brasileira na Copa Sul-americana 2021, entre Athletico PR x RB Bragantino, o show de abertura do evento também será de raízes tupiniquins. A Conmebol divulgou que a decisão do torneio terá a apresentação da banda nordestina Os Barões da Pisadinha.

Em comunicado, a entidade afirmou: “Acostumado a realizar grandes shows antes de seus eventos de elite, a CONMEBOL prepara uma grande posta em cena com um grupo de enorme popularidade no Brasil para colocar ritmo, cor e muita festa numa final com um bom número de torcedores desse país nas arquibancadas”.

Dono de hits como Recairei, Já que me Ensinou a Beber e Basta Você me Ligar, o grupo é composto pelo vocalista Rodrigo e o tecladista Felipe. A dupla começou em 2015 na cidade de Heliópolis, no interior da Bahia, mas o grande estouro nacional ocorreu a partir do ano passado.

A ideia inicial da Conmebol era que o show da final da Copa Sul-americana 2021 fosse durante o intervalo. Assim como no Super Bowl dos Estados Unidos. Entretanto, a International Football Association Board (Ifab) alegou que uma pausa maior pode aumentar o risco de lesões dos atletas ao retornarem para o 2º tempo.

Diante disso, as apresentações continuam a ser realizadas antes do início da partida. Na temporada de 2019, o grupo argentino Los Palmeras se apresentou na decisão entre Independiente Del Valle x Colón, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai. Relembre então a festa:

Quando será Athletico x RB Bragantino?

A Conmebol agendou a decisão da Copa Sul-americana para o próximo sábado, dia 20 de novembro de 2021. A partida será em Montevidéu, capital do Uruguai, no Estádio Centenário. O evento será o primeiro de uma série de finais que o país uruguaio irá receber nesta temporada.

Um dia após a da Sul-americana 2021, a cidade de Montevidéu recebe também a decisão da Libertadores Feminina, entre Corinthians x Santa Fé. O confronto ocorre no dia 21, no Estádio Parque Central. Já no dia 27, é a vez Flamengo e Palmeiras decidirem a “Glória Eterna” na competição masculina, mas novamente no Centenário.