Show do João Gomes na Copa do Nordeste: vai ter transmissão?

O cantor João Gomes fará o show de abertura antes da partida Sport x Ceará no final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 3. O dono dos hits 'Eu Tenho a Senha' e 'Dengo' subirá ao palco montado na Ilha do Retiro por 8 minutos para apresentar alguns de seus sucessos ao público presente.

O show do João Gomes vai ser transmitido?

O cronograma publicado pela CBF informa que a apresentação de João Gomes começa às 20h40, com término previsto para às 20h48, horário de Brasília. A programação dos canais e plataformas de streaming que irão exibir a partida da final da Copa do Nordeste estão com transmissões marcadas para às 20h55, após a performance do cantor de piseiro. Nenhuma das emissoras ou streamings confirmou a transmissão do show.

O jogo entre Sport e Ceará será transmitido pelo SBT para toda a região Nordeste a partir das 21h, e no canal fechado ESPN 4. Há também o pay-pew-view do Nosso Futebol, disponível mediante pagamento para os assinantes Claro, Sky e a DirecTV GO.

Na web, a transmissão será feita gratuitamente pelo site do SBT e aplicativo SBT Vídeos. A plataforma de streaming Star Plus também exibirá a partida para os assinantes, mediante assinatura de um dos planos.

Esse é o segundo jogo da final da Copa do Nordeste entre Ceará e Sport. No primeiro, o Ceará venceu o Sport por 2 a 1. A partida de hoje definirá o vencedor do campeonato deste ano.

Cronograma da final da Copa do Nordeste

20h35 – Luzes do estádio se apagam

20h35 – Vídeo do confronto da final da Copa do Nordeste

20h36 – As linhas do campo acendem

20h36 – Trilha (Maracatú x Forró) + jogo de luzes

20h37 – Entrada dos Estandartes e a entrada dos bandeirões dos clubes

20h38 – Fim do vídeo da final da Copa do Nordeste

20h39 – Fim da trilha (Maracatú x Forró) + jogo de luzes

20h39 – Abre-se o círculo central

20h40 – Show de João Gomes

20h48 – Fim do show de João Gomes

20h48 – Luzes do estádio se acendem e entram ídolos com a taça da Copa do

Nordeste

20h50 – Saída dos ídolos com a taça

20h51 – Entrada dos atletas com a arbitragem

20h59:50 – Contagem regressiva dos 10 segundos

21h00 – Início do 1º tempo de Sport x Ceará