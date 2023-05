Que horas é o jogo do Sport x Ceará na final Copa Nordeste 2023

Sport e Ceará disputam a segunda partida da final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 03 de maio, na Ilha do Retiro, em Recife. Quem vai ficar com o título da temporada? O Vozão busca o terceiro título enquanto o Sport busca a quarta taça da competição. Veja que horas começa.

Que horas é o jogo do Sport x Ceará?

A final da Copa do Nordeste hoje começa às 21h de Brasília e tem transmissão no SBT, ESPN 4, pay-per-view Nosso Futebol, o streaming Star Plus e pelo site do SBT.

TV ABERTA: o SBT vai transmitir a final entre Sport e Ceará ao vivo em toda a região Nordeste. É só ligar no canal e torcer por seu clube do coração.

TV PAGA: os canais ESPN 4 e o pay-per-view Nosso Futebol exibem a decisão do torneio regional. O primeiro aparece em qualquer operadora de TV por assinatura, enquanto o segundo só está disponível na Claro, Sky e a DirecTV GO por valor extra na mensalidade.

ONLINE: para ver de graça na internet é só acessar o site do SBT (www.sbt.com.br) ou o aplicativo SBT Vídeos no celular ou tablet. Mas lembre-se que apenas moradores da região Nordeste é que podem assistir.

STREAMING: o Star Plus é o serviço de streaming da ESPN. Por R$ 32,90 por mês, o torcedor tem o direito de acompanhar no celular, tablet, computador e smartv.

Do que as equipes precisam na final?

No primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, o Ceará venceu o Sport por 2 a 1, na Arena Castelão. O resultado desta quarta-feira vai definir o campeão do torneio regional.

Para o Ceará, o empate ou a vitória por qualquer resultado bastam para levantar a taça ao fim da partida. O time tem a vantagem mesmo jogando fora de casa.

Ao Sport, a vitória por dois gols ou mais dá ao Leão da Ilha o troféu dourado. No entanto, se o clube anfitrião vencer por 1 a 0, aí a disputa vai para pênaltis porque o empate na soma dos placares leva aos pênaltis.

Vitória do Ceará = Ceará campeão

Empate = Ceará campeão

Sport ganha por 1 x 0 = Pênaltis

Vitória do Sport por 2 x 0 ou mais = Sport campeão da final da Copa do Nordeste

Premiação da Copa do Nordeste

O campeão da final da Copa do Nordeste vai levar R$ 2 milhões, enquanto o vice fica com R$ 1 milhão, de acordo com dados do portal GE.

Além do dinheiro, o vencedor da partida também vai ficar com as medalhas de ouros entregues na premiação e a taça dourada. Já o segundo colocado fica com as medalhas em prata.

Assim como a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste também entrega uma premiação diferente para os times que se classificam dentro de campo.

