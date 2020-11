Sorteio da Copa do Brasil define chaveamento das quartas; veja os duelos

A CBF realizou nesta sexta-feira (6) o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2020 e definiu o chaveamento até a decisão. Assim, os clubes que ainda estão na disputa conheceram seus próximos adversários no torneio eliminatório e já sabem o caminho que terão que enfrentar para chegar ao título.

Duelos das quartas da Copa do Brasil

Os times classificados às quartas que participaram do sorteio da Copa do Brasil foram América-MG, Ceará, Cuiabá, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Destes, apenas América-MG e Ceará disputaram todas as fases da competição. Os demais, portanto, entraram diretamente nas oitavas de final. Veja como ficaram os duelos, de acordo com os mandos de campo dos jogos de volta:

São Paulo x Flamengo

Grêmio x Cuiabá

América-MG x Internacional

Ceará x Palmeiras

Como funciona o sorteio

No sorteio das quartas da Copa do Brasil, os oito times que continuam sonhando com o título foram colocados em um único pote. Ou seja, não houve nenhuma restrição de confrontos em relação à campanha ou o ranking dos clubes envolvidos. Dessa forma, o primeiro sorteado enfrentou o segundo, e assim sucessivamente.

Além disso, cada confronto foi sorteado de acordo com a ordem do chaveamento. Ou seja, o vencedor de Flamengo x São Paulo enfrenta Grêmio ou Cuiabá, por exemplo. E quem sair do duelo entre Inter e América-MG pega Palmeiras ou Ceará. Portanto, o caminho dos clubes até a decisão já está definido.

Em seguida à confirmação dos duelos das quartas e do chaveamento da reta final da Copa do Brasil, um novo sorteio definiu os mandos de campo. Aliás, as partidas de ida estão marcadas para a próxima quarta-feira, dia 11, e os jogos de volta acontecerão a partir do dia 18 de novembro. Nesta competição, não vale a regra do gol fora de casa.

As semifinais da Copa do Brasil também já têm data marcada para acontecer: 23 de dezembro e 30 de dezembro. A final no entanto, será apenas em fevereiro de 2021. Lembrando que os times classificados às quartas embolsaram um prêmio de R$ 3,3 milhões, e podem levar mais R$ 7 milhões caso cheguem à semi. O campeão ganha R$ 54 milhões, e o vice, R$ 22 milhões.

O que esperar dos confrontos

São Paulo x Flamengo

Além de levar vantagem no histórico de confrontos com o Flamengo (53 vitórias contra 41 do rubro-negro em 134 jogos), o São Paulo vem de goleada sobre seu próximo adversário na Copa do Brasil. No último encontro entre os dois times, pelo Brasileirão, o tricolor paulista venceu por 4 a 1. Além disso, o São Paulo fará o jogo de volta em casa. A Copa do Brasil, aliás, é o título que falta na galeria de troféus do São Paulo. Já o Flamengo tem três conquistar no torneio (1990, 2006 e 2013).

Grêmio x Cuiabá

Surpresa das oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Botafogo, o Cuiabá enfrenta o Grêmio após o sorteio das quartas. O time matogrossense, aliás, faz boa campanha também na Série B. Já o Grêmio terá a vantagem de decidir em casa, mas divide as atenções com o Brasileirão e a Libertadores. Na Copa do Brasil, o time gaúcho é o segundo maior vencedor do torneio com cinco títulos, atrás apenas do Cruzeiro.

América-MG x Internacional

Gaúchos e mineiros vão reeditar nas quartas da Copa do Brasil um duelo que valeu o título da Série B em 2017. Na época, o América-MG levou a melhor na reta final da competição e ficou com a taça. O Coelho, aliás, vem embalado pela vitória sobre o Corinthians nas oitavas. Já o Internacional eliminou o Atlético-GO. O jogo de ida será em Porto Alegre, e a volta em Belo Horizonte.

Ceará x Palmeiras

O Palmeiras vem de vitória sobre o Ceará no Brasileirão: 2 a 1 em casa no dia 3 de outubro. Aliás, o Verdão nunca perdeu para o time cearense como mandante na história do confronto. Ao todo, foram 28 jogos, com 16 vitórias palmeirenses, nove empates e apenas três vitórias do Vozão, que decidirá em casa o duelo pelas quartas da Copa do Brasil.