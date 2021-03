Spezia x Cagliari: onde assistir de graça ao jogo (20/03)

Spezia e Cagliari se enfrentam neste sábado (20) a partir das 14h (horário de Brasília), no Estádio Alberto Picco, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Spezia x Cagliari: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Band, na tv aberta. SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Spezia aparece em 15º com vinte e seis pontos. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou oito e perdeu treze. Se vencer hoje, empata com a Fiorentina em vinte e nove pontos. Então, no jogo de hoje, Saponara, Provedel, Krapikas e Estevez são baixas.

Enquanto isso, o Cagliari já esta na zona de rebaixamento, em 18ª posição com vinte e dois. Ao todo, tem cinco vitórias, sete empates e quinze derrotas. Para o confronto deste sábado, precisa vencer de qualquer maneira. Em seu plantel, Marko Rog e Sottil estão fora.

Possíveis escalações de Spezia x Cagliari

Possível Spezia: Zoet; Vignali, Ismajli, Marchizza, Erlic; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Nzola, Gyasi, Verde.

Possível Cagliari: Cragno; Rugani, Godin, Ceppitelli; Zappa, Marin, Nandez, Duncan, Nainggolan; Pedro, Simeone.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana em partidas da 27ª rodada do Campeonato Italiano. Na sexta-feira (12), o Spezia foi derrotado pela Atalanta em 3 a 1.

Do outro lado, o Cagliari também perdeu na rodada, mas no domingo (14) pela Juventus também em 3 a 1.

