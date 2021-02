Spezia x Milan: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (13/02)

Spezia e Milan se enfrentam neste sábado (13), às 16h45, no Estádio Alberto Picco, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto uma equipe tem a chance de aumentar a vantagem na liderança, a outra precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir.

Spezia x Milan: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Sportv, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports.

Possíveis escalações de Spezia x Milan

Ao time do Spezia, os jogadores Farias, Mbala Nzola, Piccoli, Ferrer e Terzi estão fora do jogo de hoje, enquanto Pobega e Saponara retornam ao elenco principal.

Possível Spezia: Provedel; Vignali, Erlic, Bastoni, Chabot; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Agudelo, Gyasi, Verde.

O técnico Stefano Pioli garantiu que Çalhanoğlu será titular, mas manteve suspense sobre Rebić ou Leão. Calabria cumpre suspensão e Díaz segue fora já que está lesionado.

Possível Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rafael Leão; Ibrahimovic.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a vigésima segunda rodada do Campeonato Italiano também traz outros jogos neste fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Bologna 1 x 1 Benevento

Torino x Genoa – 11h

Napoli x Juventus – 14h

Roma x Udinese – Domingo – 08h30

Sampdoria x Fiorentina – Domingo – 11h

Cagliari x Atalanta – Domingo – 11h

Crotone x Sassuolo – Domingo – 14h

Inter de Milão x Lazio – Domingo – 16h45

Verona x Parma – Segunda-feira – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

O Spezia ocupa neste momento a 16ª posição com vinte e um pontos. Depois de escapar da zona de rebaixamento, a equipe precisa continuar somando pontos para, assim, escapar completamente o fantasma da degola. Dessa maneira, venceu cinco jogos, empatou seis e perdeu dez.

Enquanto isso, em primeiro lugar do Campeonato Italiano está o Milan com quarenta e nove pontos. Com apenas duas derrotas na temporada, a equipe comandada por Pioli tem como principal objetivo aumentar a sua vantagem na liderança. Por fim, enfrenta o Estrela Vermelha na Liga Europa.