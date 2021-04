Sport x Ceará no TikTok: como assistir e horário do jogo hoje [3-4]

Após vencer o Santa Cruz por 2 a 1 na última rodada da Copa do Nordeste 2021 e conquistar seu primeiro triunfo na competição, o Sport volta a campo neste sábado (3) diante do Ceará, em confronto da 7ª rodada. Em busca da segunda vitória seguida no torneio regional, o Leão recebe na Ilha do Retiro, às 16h, o invicto Vozão, em duelo que terá transmissão do TikTok. Saiba como assistir ao vivo o duelo entre Sport e Ceará no TikTok.

Como assistir ao vivo Sport e Ceará no TikTok?

O TikTok transmitirá o confronto ao vivo entre Sport e Ceará no aplicativo. Assim como na última quarta-feira (31), quando a plataforma exibiu a vitória do Vozão diante do CSA por 2 a 0, a transmissão ocorre no perfil da Copa do Nordeste. O triunfo cearense marcou a primeira exibição de um jogo ao vivo por meio da rede social.

A plataforma streaming do Nordeste FC também exibe o confronto ao vivo a partir das 16h. No entanto, o sistema de pay-per-view é pago e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Onde e quando será Sport e Ceará ?

O duelo entre Sport e Ceará transmitido no TikTok pela 7ª rodada da Copa do Nordeste 2021, terá mando de campo da equipe do Leão. Por isso, as equipes se enfrentam na Ilha do Retiro, em Recife (PE). A bola rola às 16h (horário de Brasília).

O Leão começou o Nordestão com uma campanha decepcionante para seu torcedor. Nos cinco primeiros jogos, o clube perdeu três duelos, empatou dois e amargou a última posição do Grupo B. No entanto, os pernambucanos conseguiram o triunfo no clássico diante do Santa Cruz na última rodada e escaparam da lanterna da chave. Com os três pontos, a equipe chegou ao cinco e ultrapassou o Botafogo-PB. Agora, busca sua segunda vitória seguida para começar a sonhar com um G-4.

Por outro lado, o Ceará segue invicto no Nordestão e briga pelas primeiras posições do Grupo A. No entanto, embora não tenha perdido nenhum confronto, o Vozão conquistou apenas duas vitórias no torneio e quatro empates. Com 10 pontos, está em terceiro lugar, a um ponto do líder CRB.

Tabela 7ª rodada da Copa do Nordeste

Fortaleza x Bahia – 16h

Sport x Ceará – 16h

ABC x Sampaio Corrêa – 18h15

CSA x 4 de Julho – 18h15

Domingo

Altos x Santa Cruz – 15h45

Salgueiro x CRB – 16h

Vitória x Treze – 18h

Botafogo x Confiança – 19h30

