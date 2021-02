Sport x Sampaio Corrêa: onde assistir e escalações da Copa do Nordeste

Sport e Sampaio Corrêa estreiam na Copa do Nordeste 2021, neste domingo (28), às 20h, no Estádio da Ilha do Retiro. Garantido na Série A do Brasileirão, o Leão busca começar a nova temporada já com o pé direito, com uma vitória em casa. Enquanto os pernambucanos estão no Grupo A, o time maranhense faz parte da chave B.

Sport e Sampaio Corrêa: onde assistir?

Sport x Sampaio Corrêa – Nordeste FC

A partida entre Sport e Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste 2021 não terá transmissão da tv aberta, mas também não será exibida na tv fechada. O torcedor que quiser assistir ao jogo, pode acompanhar na internet, pela plataforma streaming do Nordeste FC.

Arbitragem do jogo

Árbitro: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Árbitros Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite (CE) e Yuri Rodrigues Cunha (CE)

Quarto Árbitro: Nairon Pereira de Lira

Como o Sport chega para o jogo?

Candidato ao rebaixamento no Brasileiro 2020, o Sport conseguiu se manter na primeira divisão, sob o comando de Jair Ventura. Agora, o clube inicia a nova temporada, mas já de olho na Copa do Nordeste. Na competição passada, o clube caiu precocemente nas quartas de final, mas para o Fortaleza.

- PUBLICIDADE -

Logo depois da maratona de jogos na reta final do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Leão deu um período de descanso a oito atletas, e por isso, o time deve ter uma escalação alternativa.

Trabalhos visando a estreia na Copa do Nordeste já começaram por aqui! #VamosMeuLeão Fotos: @andersonstevens/@sportrecife pic.twitter.com/BIXdm0gTst — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 27, 2021

Como o Sampaio Corrêa chega ao jogo?

O Sampaio Corrêa já estreou no campeonato estadual e conseguiu uma boa vitória diante do São José de Ribamar, ao vencer então por 4 a 0. No entanto, agora, o clube se prepara para a Copa do Nordeste, na busca fazer uma campanha melhor que a passada. No torneio de 2020, o Tricolor de Aço caiu na fase classificatória.

Prováveis escalações

A provável escalação do Sport tem: Mailson; Junior Tavares, Chico, Rafael Thyere e Raul Prata; Ronaldo Henrique, Betinho, Gustavo Oliveira; Luciano Juba, Ewerthon e Mikael.

Mailson; Junior Tavares, Chico, Rafael Thyere e Raul Prata; Ronaldo Henrique, Betinho, Gustavo Oliveira; Luciano Juba, Ewerthon e Mikael. A provável escalação do Sampaio Corrêa tem: Mota; Sávio, Joécio, Allan Godoi (Lucão) e Erick Daltro; Ferreira (André Luiz), Guilherme e Dione; Dudu, Pimentinha e Jefinho.

+ Seleção do Brasileirão 2020: veja os melhores do ano