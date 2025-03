Sporting hoje: onde assistir jogo Sporting x Famalicão sábado

Siga o jogo do Sporting, informações de transmissão, placar online, previsão, canal de TV, previsão de escalações.

Tem jogo do Sporting e Famalicão neste sábado, 15 de março de 2025, em duelo da 26ª rodada do Campeonato Português. A partida começa às 17h30 (horário de Brasília) e será no Estádio José Alvalade.

Onde assistir o jogo do Sporting?

No Brasil, o jogo do Sporting nessa sexta-feira vai ter transmissão ao vivo na Disney+, a partir das 17h30. A transmissão é exclusiva para assinantes. Em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelos canais RTP e Sport TV.

O Dragão deve escalar Rui Silva; Debast, Diomande e Inácio; Catamo, Hjulmand, Morita e Maxi; Quenda, Trincão e Gyokeres.

O Famalicão tem Carevic; Rodrigo Pinheiro, Mihaj, De Haas e Rafa Soares; Looi, Gustavo Sá e Mathias Amorim; Sorriso, Aranda e Sejk.

Quenda vai para o Chelsea?

O Chelsea fechou um acordo surpreendente no valor de cerca de € 50 milhões pelo ponta do Sporting Geovany Quenda, que era alvo do Manchester United.

O atacante de 17 anos jogou para Ruben Amorim no clube de Lisboa e era amplamente esperado para se juntar ao seu antigo técnico em Old Trafford. Mas o Chelsea se lançou, com fontes dizendo que Quenda se mudará para Stamford Bridge.

Quenda chegou ao Sporting aos 13 anos e fez 43 aparições. Ele é considerado um dos jogadores jovens mais empolgantes da Europa e sua transferência é mais uma evidência da determinação do Chelsea em manter seu projeto voltado para a juventude. O Chelsea também está tentando contratar o meio-campista Dario Essugo, de 20 anos, também do Sporting.

