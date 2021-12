Sporting x Boavista: onde assistir, horário e escalações de hoje – 11/12

Abrindo a décima quarta rodada do Campeonato Português, as equipes de Sporting x Boavista se enfrentam neste sábado, 11/12, a partir das 17h30 (horário de Brasília), no Estádio de Alvalade. Com transmissão para todo o Brasil, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Sporting x Boavista: O canal Fox Sports, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Português ao vivo neste sábado.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade, cidade de Lisboa, em Portugal

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar com 35 pontos, o Sporting pode assumir a liderança do Campeonato Português se vencer o confronto deste sábado e, portanto, destronar o Porto. Ao longo da temporada, garantiu onze vitórias e dois empates, podendo aumentar muito mais o seu desempenho e brigar pelo título.

Enquanto isso, o Boavista aparece em 11ª posição com doze pontos, isto é, venceu apenas dois jogos, empatou seis e perdeu outros cinco. Se ganhar o confronto, consegue subir ainda mais na classificação mas, ainda assim, não consegue atingir altas posições, precisando dos tropeços também dos adversários.

Escalação de Sporting x Boavista:

Cabral, Feddal, João Palhinha e Vinagre estão indisponíveis no jogo de hoje. Do outro lado, Musa e Makouta aparecem suspensos.

Sporting: Adán; Reis, Neto, Inácio; Ugarte, Santos, Nunes, Porro; Sarabia, Tomás, Pote

Boavista: Beiranvand; Abascal, Porozo, García; Nathan, Pérez, Vukotic, Hamache; Gorré, Sauer, Nije

