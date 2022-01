Sporting x Braga: onde vai passar, horário e escalações – 22/01

Se vencer, equipe do Sporting assume a liderança do Campeonato Português

Sporting x Braga se enfrentam neste sábado, 22/01, com a bola rolando às 17h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Português no Estádio de Alvalade, em Lisboa. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo e, dessa maneira, saiba onde assistir.

Onde assistir jogo do Sporting e Braga hoje

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 17h30.

O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com). O jogo não tem transmissão na televisão

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Sporting x Braga

Nuno Santos, suspenso e Pedro Porro, lesionado, desfalcam o Sporting.

Lucas Mineiro, Sequeira e Carmo não jogam para o Braga hoje.

Escalação de Sporting: Adán; Feddal, Coates, Inácio; João Palhinha, Matheus Reis, Daniel Bragança, Esgaio; Pablo Sarabia, Pote, Paulinho

Escalação de Braga: Matheus; Tormena, Oliveira, Diogo Leite; Galeno, Horta, Gorby, Yan Couto; Medeiros, Ricardo; Oliveira

Como estão as equipes na temporada?

Em segundo lugar com 47 pontos, o Sporting pode assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Português se vencer o jogo de hoje. Com a diferença de dois pontos com o líder, o Porto, o elenco verde ultrapassa o adversário e dorme na primeira posição. No entanto, vai perder torcer por um tropeço no domingo para se manter.

Enquanto isso, o Braga vem logo atrás em 4º lugar com 32 pontos, ou seja, também segue vivo na busca pelo topo da classificação portuguesa. Com nove vitórias, cinco empates e quatro derrotas, o elenco faz uma boa temporada enquanto torce por erros dos adversários.

Relembre como foi o último jogo entre Sporting e Braga.

