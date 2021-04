Sporting x Famalicão: onde assistir, horário e escalações do jogo (11/04)

Sporting e Famalicão se enfrentam neste domingo (11), no Estádio de Alvalade, a partir das 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Português. Se vencer, equipe anfitriã aumenta ainda mais a vantagem que possui na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Sporting x Famalicão: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar no Campeonato Português, a equipe do Sporting pode aumentar ainda mais a vantagem que possui, indo para oito pontos diante do segundo colocado, o Porto. Então, em seu plantel, Gonçalo Inácio e Bruno Tabata seguem lesionados e por isso não estão aptos para jogar, enquanto Nuno Mendes retorna ao elenco.

Enquanto isso, o Famalicão está em 14º com vinte e seis. Lutando para escapar da zona de rebaixamento, a equipe visitante precisa contar com os três pontos conquistados no confronto deste domingo para, assim, escapar do rebaixamento seja como for. Por fim, o Famalicão não possui novas baixas no plantel.

Outros jogos da rodada no Campeonato Português

Pela 26ª rodada do Campeonato Português, outros jogos também acontecem neste domingo (11). Confira os horários e quais jogos são.

Portimonense 3 x 0 Vitória

Maritimo 1 x 0 Farense

Boavista 3 x 3 Rio Ave

Tondela 0 x 2 Porto

P. Ferreira 0 x 5 Benfica

Gil Vicente x Moreirense – 11h

Santa Clara x Nacional – 11h30

Braga x B-SAD – 13h30

Possíveis escalações de Sporting x Famalicão

Possível Sporting: Adán; Feddal, Coates, Inácio; Mendes, Palhinha, Mário, Porro, Bragança; Gonçalves, Paulinho.

Possível Famalicão: Luiz Junior; Riccieli Eduardo, Patrick, Rúben, Figueiras; Tavares, Ugarte, Pedro, Gil; Jaime, Anderson.

