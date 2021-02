Sporting x Paços de Ferreira: onde assistir e escalações do jogo (15/02)

Sporting e Paços de Ferreira se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 17h15, no Estádio de Alvalade, pela décima nona rodada do Campeonato Português. O time anfitrião tem a chance de se isolar ainda mais na liderança se vencer o confronto de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Sporting x Paços de Ferreira: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Sporting x Paços de Ferreira

O meia João Palhinha está disponível para jogar o confronto desta segunda, garantiu o técnico Rúben Amorim em coletiva.

Possível Sporting: Adán; Feddal, Coates, Neto; Antunes, Palhinha, Nunes, Porro; Santos, Gonçalves, Paulinho.

Para a equipe visitante, nenhuma nova lesão foi detectada pelo departamento médico. Por isso, é esperado que o Paços entre em campo com a mesma escalação da semana passada.

Possível Paços de Ferreira: Jordi; Fonseca, Rebocho, Marcelo, Marco Baixinho; Eustáquio, Diaby, Luiz Carlos; Hélder Ferreira, Singh, Douglas Tanque.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Português

Além disso, a décima nona rodada do Campeonato Português também traz outras partidas. Então, veja os resultados e horários.

Famalicão 0 x 0 B-SAD

Nacional 2 x 3 Farense

Vitória 1 x 3 Rio Ave

Porto 2 x 2 Boavista

Portimonense 4 x 1 Gil Vicente

Santa Clara 0 x 1 Braga

Moreirense 1 x 1 Benfica

Tondela x Marítimo – Terça-feira – 14h45

Como estão as equipes nesta temporada?

Em primeiro lugar com quarenta e oito pontos, o Sporting quer aumentar a vantagem que possui na liderança. Assim, se vencer hoje, se isola ainda mais com cinquenta e um, ou seja, onze pontos de diferença. Dessa maneira, o time ainda não perdeu no Campeonato Português.

Enquanto isso, o Paços está em 5º com trinta e cinco. Com o propósito de alcançar uma vaga nas primeiras posições, o time visitante precisa vencer o confronto. Ao todo, tem dez vitórias, cinco empates e três derrotas.