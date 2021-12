Sporting x Portimonense: onde assistir, horário e escalações – 29/12

Se vencer o jogo de hoje, equipe do Sporting assume a liderança do Campeonato Português

Com transmissão ao vivo na televisão, as equipes de Sporting x Portimonense se enfrentam nesta quarta-feira, 29/12, com a bola rolando a partir das 18h (horário de Brasília), pela décima sexta rodada do Campeonato Português no Estádio de Alvalade. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir jogo do Sporting x Portimonense: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Português ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade, cidade de Lisboa, em Portugal

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em uma sequência extraordinária de vitórias, o Sporting entra em campo nesta quarta-feira com toda a confiança necessária. Isso porque, se vencer o confronto, assume provisoriamente a liderança do Campeonato Português, desbancando o Porto com 44 pontos. Porém, se quiser permanecer no topo, tem que torcer por um tropeço dos adversários que só jogam amanhã.

Enquanto isso, o Portimonense vem logo atrás na sexta posição com 24 pontos, isto é, venceu na temporada sete jogos, empatou três e perdeu outros cinco. Agora, ganhando o jogo de hoje mesmo fora de casa, consegue se aproximar da parte de cima da tabela e lutar quem sabe por uma vaga em competições internacionais.

Escalações de Sporting e Portimonense:

Manuel Ugarte, Rúben Vinagre, Tiago Tomás, Pedro Porro, Feddal e Jovane Cabral estão indisponíveis ao treinador Rúben Dias.

Já aos visitantes Boa Morte e Carlinhos estão suspensos para o jogo de hoje.

Sporting: Adán; Coates, Inácio, Matheus Reis; Esteves, Nazinho, João Palhinha, Nunes; Paulinho, Sarabia, Pote

Portimonense: Samuel; Moufi, Pedro Henrique, Lucas, Candé; Luquinha, Willyan, Lucas Fernandes; Anderson de Oliveira da Silva, Aponza Carabalí, Angulo

