Sporting x Santa Clara: onde assistir, horário e escalações – 26/01

Valendo a classificação para a final da Taça da Liga Portuguesa, as equipes de Sporting x Santa Clara disputam nesta quarta-feira, 26/01, a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo então saiba onde assistir e as principais informações.

Onde assistir ao jogo do Sporting hoje

O jogo entre Sporting e Santa Clara vai passar na ESPN 4 ao vivo nesta quarta-feira com cobertura completa na TV paga, disponível em todos os serviços por assinatura no Brasil.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) por assinatura

Escalações de Sporting x Santa Clara

Pedro Porro se mantém no departamento médico enquanto se recupera de lesão, desfalcando o elenco do Sporting nos próximos dias.

Já o Santa Clara não tem Costinha.

Escalação do jogo do Sporting: Adán; Gonçalo, Coates, Feddal; Matheus Reis, Ugarte, Matheus Luiz, Esgaio; Tabata, Jovane Cabral; Paulinho

Escalação do jogo da Santa Clara: Marco; Mansur, Villanueva, Boateng, González; Carvalho, Morita, Antonio, Lincoln, Crysan; Rui Costa

Como estão as equipes na temporada?

Depois de ser derrotado pelo Braga no último fim de semana, o Sporting volta para os gramados disputar a vaga na grande final da Taça da Liga Portuguesa. O atual campeão português, que inclusive está em segundo lugar na tabela do Campeonato Português com 47 pontos, disputa a liderança para quem sabe levar outro título da liga.

Enquanto isso, o Santa Clara, que também disputa a primeira divisão portuguesa, aparece em 10º lugar no Campeonato Português com 20 pontos, isto é, faturou cinco vitórias, cinco empates e nove derrotas em toda a temporada da liga. Por isso, busca a classificação até a grande final da Taça da Liga para dar a volta por cima.

