Sporting x Vitória: onde assistir ao jogo de hoje e escalações (30/10)

As equipes de Sporting x Vitória se enfrentam neste sábado, 30/10, às 17h15 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Português no Estádio de Alvalade. Confira todas as informações que você precisa saber e onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir o jogo do Sporting x Vitória hoje ao vivo? O confronto entre Sporting e Vitória terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 17h15 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade, cidade de Lisboa, em Portugal

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Sporting x Vitória

O confronto deste sábado pela décima rodada promete ser equilibrado. Mesmo com o atual campeão português mostrando um elenco superior ao do adversário, os dois estão bem posicionados na tabela e, com isso, entregam bom futebol.

Sporting : Adán; Inácio, Coates, Matheus Reis; Pedro Porro, João Palhinha, Daniel Bragança, Santos; Gonçalvez, Paulinho, Sarabia

: Adán; Inácio, Coates, Matheus Reis; Pedro Porro, João Palhinha, Daniel Bragança, Santos; Gonçalvez, Paulinho, Sarabia Vitória: Varela; Rafa, Mumin, Sacko, Borevkovic; Tómas, André, Silva; Edwards, Estupinan, Rochinha

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Sporting segue em terceiro lugar com 23 pontos conquistado até o momento. Na temporada, são sete vitórias e dois empates, ou seja, ainda não perdeu e no jogo de hoje pretende manter o seu saldo positivo enquanto busca alcançar o topo da tabela, enquanto enfrenta um complicado oponente em campo.

Enquanto isso, o Vitória aparece em 7º com 13 pontos. Venceu na temporada três jogos, empatou outros quatro e perdeu apenas dois, o que torna o time a grande surpresa do Campeonato Português este ano. Além de querer se manter longe do rebaixamento, o Vitória também quer uma vaga em competições para o ano que vem.

