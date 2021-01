Stockport County x West Ham: onde assistir ao jogo de hoje (11/01)

Fechando a terceira fase da Copa da Inglaterra, Stockport County e West Ham se enfrentam nesta segunda (11), às 17h, no Edgeley Park. Quem vencer a partida, garante a classificação para as oitavas de final da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Stockport County x West Ham: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe anfitriã disputa a quinta divisão do futebol inglês. Entretanto, mesmo que não seja tão conhecida mundialmente, promete realizar uma boa partida diante dos londrinos. Uma zebra pode acontecer, já que a competição da FA Cup é muito importante aos ingleses. Dessa maneira, ocupa o 4º lugar na tabela geral, com vinte e quatro pontos.

Enquanto isso, pela elite do Campeonato Inglês, o West Ham aparece em 10º, com vinte e seis pontos no total. A equipe vem na competição com o propósito de garantir uma vaga em competições europeias. Mas para isso, precisa melhorar o seu desempenho em campo.

Possíveis escalações de Stockport County x West Ham

Então, para a equipe da casa, nenhuma nova lesão foi detectada no plantel, tendo assim a mesma escalação do último desafio. Além disso, por se tratar de uma decisão, o time deve ser 100% titular.

Possível Stockport: Hinchliffe; Keane, Hogan, Stott; Kitching, Croasdale, Rooney, Maynard, Southam-Hales; Reid, Bennett.

Para a equipe visitante, o treinador David Moyes não pode contar com o goleiro Fabianski, já que saiu da partida com o Everton na última rodada do Campeonato Inglês com problemas na coxa, e o lateral-esquerdo Arthur Masuaku, que passou por cirurgia no joelho recentemente.

Possível West Ham: Randolph; Cresswell, Ogbonna, Dawson, Coufal; Rice, Soucek; Benrahma; Pablo, Bowen, Haller.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecerão no fim de semana pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Ademais, confira todos os jogos e horários.

Wolves 1 x 0 Crystal Palace

Aston Villa 1 x 4 Liverpool

Everton 2 x 1 Rottheram

Boreham Wood 0 x 2 Millwall

Luton Town 1 x 0 Reading

Nottingham Forest 1 x 0 Cardiff

Norwich 2 x0 Coventry City

Chorley 2 x 0 Derby County

Blackburn 0 x 1 Doncaster

Blackpool 2 (3) x 2 (2) West Bromwich

Wycombe Wanderes 4 x 1 Preston

QPR 0 x 2 Fulham

Stevenage 0 x 2 Swansea City

Burnley 1 (4) x (3) 1 MK Dons

Bristol 2 x 3 Sheffield United

Bournemouth 4 x 1 Oldham Athletic

Stoke City 0 x 4 Leicester

Exeter City 0 x 2 Sheffield Wednesday

Brentford 2 x 1 Middlesbrough

Huddersfield Town 2 x 3 Plymouth Argyle

Manchester United1 x 0 Watford

Crawley Town 3 x 0 Leeds

Bristol City 2 x 1 Portsmouth

Cheltenham Town 2 x 1 Mansfield

Chelsea 4 x 0 Morecambe

Manchester City 3 x 0 Birmigham

Barnsley 2 x 0 Tranmere Rovers

Marine 0 x 5 Tottenham

Newport County x Brighton