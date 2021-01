Stuttgart x Mainz: onde assistir ao jogo do Campeonato Alemão (29/01)

Abrindo a décima nona rodada do Campeonato Alemão, as equipes Stuttgart e Mainz se enfrentam nesta sexta-feira (29), às 16h30, na Mercedes-Benz Arena. Ambos precisam do resultado em seu favor para subir na classificação, já que um aparece no meio da tabela e o outro ocupa a zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Stuttgart x Mainz: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball às 16h30 (Horário de Brasília).

+ Champions League 2021: o que sabemos sobre a competição

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Stuttgart x Mainz

A equipe do Stuttgart não pode contar com Egloff , Mola e Al Ghaddioui, todos lesionados e fora do plantel. Com isso, é provável que a escalação seja a mesma da rodada anterior.

Possível Stuttgart: Kobel; Stenzel, Anton, Kempf; Silas, Mangala, Endo, Coulibaly; Klimowicz, Castro; Gonzalez.

Por outro lado, o time do Mainz não tem jogadores indisponíveis. Apenas Brosinski e Kunde, com problemas musculares, são dúvidas.

Possível Mainz: Zentner; St. Juste, Bell, Niakhate; da Costa, Barreiro, Kohr, Mwene; Latza; Onisiwo, Quaison

Confira os jogos do Campeonato Alemão

Além disso, o fim de semana também recebe outros jogos pela décima nona rodada do Campeonato Alemão. Ademais, você pode assistir a todos eles através do aplicativo do Onefootball.

Union Berlin x Borussia Monchengladbach – Sábado – 11h30

Bayern de Munique x Hoffenheim – Sábado – 11h30

Werder Bremen x Schalke 04 – Sábado – 11h30

Eintracht Frankfurt x Hertha Berlin – Sábado – 11h30

Borussia Dortmund x Augsburg – Sábado – 11h30

RB Leipzig x Bayer Leverkusen – Sábado – 14h30

Colônia x Arminia – Domingo – 11h30

Wolfsburg x Freiburg -Domingo – 14h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Stuttgart aparece em 10ª posição do Campeonato Alemão com vinte e dois pontos. Entretanto, mesmo se vencer o confronto de hoje, não altera de posição, já que o Freiburg, uma posição acima, possui vinte e sete pontos. Mas soma pontos, o que é inegavelmente importante em competições de pontos corridos.

Enquanto isso, o Mainz luta para escapar da zona de rebaixamento. Em 17º com dez pontos, o clube visitante vem com todo o gás depois da vitória contra o RB Leipzig na rodada passada. Além disso, precisa torcer também por tropeços do Colônia e Schalke 04.