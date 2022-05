Sul-Americana: onde assistir Atlético GO x Antofagasta ao vivo e horário

Próximo de se classificar para as oitavas da Sul-Americana, o Atlético Goianiense enfrenta o Antofagasta nesta terça-feira, 17 de maio, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela quinta rodada do grupo F, a penúltima. Confira onde assistir Atlético GO x Antofagasta ao vivo o embate.

Onde assistir Atlético GO x Antofagasta hoje?

O jogo entre Atlético GO e Antofagasta hoje vai ser transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão, o canal da Conmebol é quem vai transmitir as emoções do confronto nesta terça-feira para todos os estados do país. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e a DirecTV GO.

Para acompanhar de maneira online, basta o torcedor acessar os aplicativos Now, Sky Play ou o próprio DirecTV GO para assistir como e onde quiser.

Informações do jogo Atlético GO x Antofagasta hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Onde assistir: Conmebol TV

Atlético GO e Antofagasta na Sul-Americana

Ocupando a liderança do grupo F com 9 pontos, o Atlético Goianiense precisa vencer o confronto desta terça-feira se quiser encaminhas a classificação até as oitavas de final na Sul-americana. Porém, empatado na pontuação com o LDU Quito, o time brasileiro precisa vencer e torcer por um tropeço do rival na rodada.

Enquanto isso, o Antofagasta vem em último lugar, na 4ª posição, com 3 pontos na conta, ou seja, contabiliza uma vitória e três derrotas neste início de temporada na Sul-Americana. As chances de classificação são praticamente zero e, por esse motivo, o grupo cumpre tabela somente no jogo de hoje.

Prováveis escalações de Atlético GO x Antofagasta:

Escalação do Atlético GO: Luan Polli (Ronaldo); Jefferson, Wanderson, Dudu, Arthur; Marlon Freitas, Baralhas, Shaylon, Jorginho; Léo e Wellington Rato. Técnico: Umberto Louzer

Escalação do Antofagasta: González; Rodríguez, Vega, Leiva; Caudra, Bravo, Flores, Orellana; López, Hurtado e Collao. Técnico: Diego Reveco

Último jogo de Atlético GO x Antofagasta

O último confronto entre as equipes na Sul-Americana aconteceu em 27 de abril de 2022, na temporada atual, pela terceira rodada da competição.

Por 2 x 1, o elenco do Antofagasta levou a melhor com gols de Jason Flores e Manuel López. Já Gabriel Noga descontou aos visitantes.

Saiba como foi o último jogo entre as equipes do vídeo a seguir.