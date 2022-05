Sul-Americana: onde assistir Melgar x Cuiabá ao vivo, horário e escalação

Sem chances de classificação para a próxima fase, o Cuiabá enfrenta o Melgar, equipe que segue viva na disputa, nesta quinta-feira, 26 de maio, a partir das 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa. A partida é válida pela última rodada do grupo B na Sul-Americana e, para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Melgar x Cuiabá ao vivo.

Onde assistir Melgar x Cuiabá ao vivo?

O jogo entre Melgar e Cuiabá hoje vai passar ao vivo na Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da Conmebol é quem exibe todas as emoções do confronto na Sul-Americana nesta quinta-feira. Basta sintonizar a emissora em sua TV por assinatura da Sky, Claro ou DirecTV GO. Estas são as únicas operadoras que disponibilizam o sinal.

Outra opção é acompanhar online através das plataformas do Now, Sky Play ou DirecTV GO.

Informações do jogo Melgar x Cuiabá hoje:

Data: 26/05/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, no Peru

Onde assistir: Conmebol TV

+Sorteio da Sul-Americana 2022: times classificados, data e horário

Melgar e Cuiabá na Sul-Americana

O time peruano espera contar com o apoio da torcida nesta quinta-feira para garantir os três pontos e, dessa maneira, chegar até a próxima fase da Sul-Americana. Em segundo lugar com 9 pontos, o Melgar deve contar com a vitória, além de torcer por um tropeço do Racing.

Do outro lado, o Cuiabá entra em campo nesta quinta apenas para cumprir tabela, já que não tem mais oportunidades de classificação no torneio. Em terceiro lugar com 6 pontos, tem seis pontos a menos que o Racing e, por isso, somente busca o resultado.

Escalação do Melgar: Jorge Denilson; Reyna, Galeano, Alec Hugo, Ramos; Bordachar, Orzán, Arias, Tandazo; Iberico e Cuesta. Técnico: Néstor Lorenzo

Escalação do Cuiabá: João Carlos (Walter); Joaquim, Paulão, Daniel Guedes; Igor, Rivas, Marcão Silva, Pepê; Jonathan Cafú, Marquinhos e André Luis. Técnico: William Aráujo

Último jogo Melgar x Cuiabá

Realizado em 7 de abril de 2022, o último jogo entre as equipes de Melgar e Cuiabá foi válido pela primeira rodada da fase de grupos na Copa Sul-Americana.

Por 2 x 0, a equipe do Cuiabá levou a melhor com gols de Elton, os dois.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre as equipes.