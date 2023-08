Sul-Americana: onde assistir o jogo do Fortaleza hoje ao vivo (08)

O Fortaleza enfrenta o Libertad nesta terça-feira, 08 de agosto, em partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana 2023. O jogo será na Arena Castelão, com capacidade para 63 mil torcedores, e vai começar às 19h, horário de Brasília. Veja onde assistir hoje.

Transmissão jogo do Fortaleza hoje contra o Libertad

O jogo do Fortaleza hoje, 8, contra o Libertad, terá transmissão Paramount+ a partir das 19h, horário de Brasília. O time que vencer nesta terça-feira vai jogar contra o RB Bragantino ou América Mineiro nas quartas de final da Sul-Americana.

Como venceu o primeiro jogo, o elenco cearense só precisa do empate contra o Libertad nesta terça-feira para seguir até as quartas de final. Em busca do seu primeiro título na Copa Sul-Americana, o elenco cearense tem um longo caminho até a decisão da taça, marcada para 28 de outubro, em Montevidéu, no Uruguai.

O Leão só precisa do empate ou vitória para seguir vivo na competição, enquanto o Libertad precisa de dois gols ou mais na diferença, enquanto o empate na soma dos dois placares leva para os pênaltis. A Sul-Americana não tem gol fora de casa ou prorrogação.

Acompanhe o placar do jogo aqui: ainda não começou.

Horário: 19h

Local: Arena Castelão

Arbitragem: Facundo Tello (ARG)

Onde assistir: Paramount+

Escalação de hoje - 08/08/2023

Com time misto, o Leão perdeu para o Goiás de 1-0 fora de casa no fim de semana, pelo Brasileirão. Para o duelo desta terça-feira Juan Pablo Vojvoda está sem Pedro Rocha e Hércules, mas o treinador deve colocar força total em campo com João Ricardo; Brítez, Titi, Bruno Pacheco, Tinga; Caio Alexandre, Zé Welison, Pedro Augusto; Pochettino, Guilherme e Lucero.

Para o Libertad só a vitória importa. Vindo de empate com o General Caballero no fim de semana, pelo Campeonato Paraguaio, o elenco do técnico Daniel Garnero estará completo com Martín Silva; Piris, Alexander Barboza, Diego Viera, Espinoza, Caballer; Campuzano, Lucas Sanabria, Villalba; Óscar Cardozo e Lorenzo Melgarejo.