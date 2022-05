Sul-Americana: onde vai passar o jogo do Internacional hoje e horário

Para decidir quem fica com a liderança do grupo E, Guaireña e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), jogando no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana na temporada. A seguir, confira onde vai passar o jogo do Internacional hoje.

Onde vai passar o jogo do Internacional hoje?

O jogo do Internacional hoje vai passar ao vivo na Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília na Copa Sul-Americana de 2022.

Com exclusividade, o canal da Conmebol exibe todos os jogos da Sul-Americana na rodada, incluindo nesta quinta-feira o do Internacional. Para acompanhar de perto todos os lances do embate, basta sintonizar o canal através das operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e DirecTV GO.

Para assistir online, você deve acessar o aplicativo das operadoras, o Now, DirecTV GO ou Sky Play de graça através do seu login e senha de assinante. Para saber qual é ou fazer uma conta, entra no site da operadora.

Informações do jogo do Inter hoje:

Data: 05/05/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Onde assistir: Conmebol TV

Guaireña e Internacional na Sul-Americana em 2022

Com 5 pontos, o time do Guaireña ocupa a liderança do grupo E na Sul-Americana. O elenco paraguaio venceu uma partida e empatou as outras duas, mas com vantagem no número de gols feitos. Por esse motivo, o clube está em primeiro lugar na classificação e, com a vitória nesta quinta, quer manter a sua posição custe o que custar.

Enquanto isso, o Inter conseguiu se recuperar após a contratação do técnico Mano Menezes. Desde então, o elenco gaúcho contabiliza três jogos sem perder, incluindo a Sul-Americana, com vitória em cima do Independiente Medellín na última rodada. Em 2º lugar com 5 pontos, o time disputa a liderança com o rival no jogo de hoje.

Escalação do jogo do Internacional hoje:

Provável escalação do Guaireña: Escobar; Giménez, Paniagua, Mendoza, Jiménez; Aguilar, Ayala, Santacruz, Caceres, Vera; Murilo Gamboa. Técnico: Trodio Duarte

Provável escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Mercado, Bruno Méndez, Renê; Edenilson, Gabriel, Wanderson, Maurício; De Pena e Alemão. Técnico: Mano Menezes

Confira como foi o último jogo entre os dois times.