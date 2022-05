Sul-Americana: onde assistir o jogo do Santos hoje, canal e horário (05/05)

Universidad Católica x Santos Com a classificação do grupo na Sul-Americana completamente embolada, as equipes entram em campo nesta quinta-feira para disputar a liderança

Com a liderança do grupo C em jogo, Universidad Católica e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Confira onde assistir o jogo do Santos hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Santos hoje?

O jogo do Santos hoje vai passar ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h30, na Copa Sul-Americana de 2022.

Responsável pelos direitos de transmissão, o canal da Conmebol exibe todos os jogos da competição através dos seus canais na TV por assinatura Sky, Claro e DirecTV GO. As emissoras estão disponíveis em todos os estados do país para assinantes.

Se você prefere acompanhar online, pode encontrar a transmissão das partidas através das plataformas do Now, Sky Play e DirecTV GO. Basta acessar de graça o aplicativo no computador, celular ou tablet, fazer o login com o CPF e a senha e curtir.

Informações de onde assistir o jogo do Santos hoje:

Data: 05/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador

Onde assistir: Conmebol TV

Universidad Católica e Santos na Sul-Americana 2022

Os anfitriões estão em 2º lugar no grupo C com 4 pontos, com o mesmo número de pontos que o rival. Com uma vitória, um empate e também uma derrota, o Universidada Católica do Quito promete entrar com força total, especialmente por estar com a casa cheia de torcedores em busca dos três pontos. Se vencer e o Unión La Calera perder, assume a liderança.

Do outro lado, o Santos vive o mesmo dilema. Em terceiro lugar com 4, o elenco brasileiro precisa levar para casa os três pontos e só assim garantir a liderança do grupo para chegar até a próxima fase. Além disso, torce também por uma derrota ou empate do Unión La Calera para o Banfield.

Prováveis escalações de Universidad Católica x Santos:

Escalação de Universidad Católica: Cuero; Minda, Mosquera, Ordóñez, Loor Requelme; Díaz, Martínez, Kevin Minda, Alzugaray; Borja e Cevallos. Técnico: Miguel Rondelli

Escalação de Santos: John; Auro, Velasquez, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; William, Zanocelo, Gabriel Pirani; Lucas Braga, Lucas Barbosa e Marcelos Leonardo. Técnico: Fabian Bustos

Confira como foi o primeiro encontro dos times na Sul-Americana deste ano.