Sul-Americana: qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje

Para confirmar a classificação antecipada para as oitavas da Copa Sul-Americana, o São Paulo visita o Everton nesta quinta-feira, para disputar no Estádio Sausalito, no Chile, a quarta rodada do grupo D na competição, a partir das 19h15 (Horário de Brasília). Com transmissão ao vivo, saiba em qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje.

Em qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje?

Em qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje? O canal Conmebol TV é quem vai transmitir o jogo do São Paulo hoje ao vivo, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, a emissora da Conmebol exibe para todos os estados do Brasil a partida da Sul-Americana. Porém, o canal só está disponível para as operadoras de TV por assinatura Claro, Sky e a DirecTV GO.

O serviço de streaming de cada uma das operadoras também disponibiliza o sinal aberto em suas plataformas como o Now, DirecTV GO e a Sky Play.

Informações do jogo do São Paulo hoje:

Data: 05/05/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Sausalito, no Chile

Onde assistir: Conmebol TV

Everton e São Paulo na Sul-Americana em 2022

Com 4 pontos, o Everton vem em segundo lugar no grupo D na Sul-Americana. Se vencer o jogo de hoje, o elenco chileno consegue diminuir a diferença com o líder tricolor, com cinco pontos a mais neste momento para seguir forte na briga pela vaga. Na competição, o time venceu uma partida, empatou outra e perdeu também uma.

Do outro lado, o São Paulo tem a oportunidade de carimbar o seu passaporte até as oitavas de final da Sul-Americana nesta quinta-feira, de maneira antecipada. Com 100% de aproveitamento, o tricolor venceu os três jogos que disputou até aqui, contabilizando 9 pontos. Para a classificação de fato se consolidar, o São Paulo precisa vencer o seu jogo e torcer por uma vitória do Jorge Wilstermann em cima do Ayacucho na rodada.

Escalações do jogo do São Paulo hoje:

Provável escalação do Everton: Fernando de Paul; Ibacache, Oyarzún, Barroso, Echeverría, Campos; Reyes, Sánchez; Madrid; Di Yorio e Cuevas. Técnico: Francisco Meneghini

Provável escalação do São Paulo: Thiago (Jandrei); Igor Vinicius, Miranda, Léo Pelé, Reinaldo; Gabriel, Talles, Pablo, Patrick; Rigoni e Luciano. Técnico: Rogério Ceni

Sob o placar de 2 a 0, a equipe do São Paulo levou a melhor no último encontro dos times.