Supercopa do Brasil 2022: data e quais times disputam

O Atlético-MG, campeão do Brasileirão, é o primeiro confirmado na Supercopa do Brasil a ser realizada no ano que vem. O torneio reúne os campeões da liga nacional eda Copa do Brasil em busca do troféu para começar o novo ano com o pé direito. Com as preparações, saiba a data da Supercopa do Brasil em 2022, quais times vão participar e como funciona.

Qual é a data da Supercopa do Brasil em 2022?

Até o momento, a Supercopa do Brasil ainda não tem data definida e muito menos o horário. No entanto, a edição passada do torneio foi realizada em 11 de abril de 2021, em um domingo na parte da manhã.

Por isso, levando em consideração as informações, é provável que a competição também seja realizada entre abril e maio do ano que vem entre os dois finalistas da temporada.

A Supercopa do Brasil sempre é realizada um ano depois da temporada em questão, ou seja, a final de 2021 será realizada somente em 2022, assim como foi no ano passado entre Flamengo e Palmeiras, campeão do Brasileirão e Copa do Brasil respectivamente.

Quais times disputarão a Supercopa do Brasil?

O Atlético-MG garantiu a vaga na Supercopa do Brasil de 2022 depois de vencer o Campeonato Brasileiro. O time mineiro venceu o Bahia em partida atrasada da 32ª rodada e, de maneira antecipada, levantou o caneco depois de 50 anos, o bicampeonato.

Porém, o elenco comandado por Cuca ainda não conhece o seu adversário. Do outro lado, é o campeão da Copa do Brasil que ganha o direito de disputar a Supercopa. Entretanto, o Galo disputa a final deste ano contra o Athletico-PR em 12 e 15 de dezembro, o que causou tamanha dúvida e confusão aos torcedores.

De acordo com o regulamento da CBF publicado em site oficial, o artigo 1 no capítulo 1 indica que, caso o mesmo clube conquiste a vaga nos dois critérios, então é o vice-campeão do Brasileirão quem joga a decisão. Dessa maneira, é o Flamengo quem se classifica caso o Galo seja campeão também na Copa do Brasil.

Confira o capítulo 1 no regulamento da Supercopa para entender melhor a informação.

Qual é a premiação da Supercopa?

Além de faturar a belíssima taça, modelo único e exclusivo do torneio, o vencedor da Supercopa também ganha o título de campeão, medalhas douradas para todos os atletas, comissão técnica e dirigentes, e um alto valor em dinheiro aos cofres do clube.

Assim como a data, a premiação também não foi divulgada pela federação brasileira. No entanto, os números da edições anteriores podem ser comparados.

Em 2021, o Flamengo ganhou R$5 milhões, de acordo com o portal Globo Esporte. O vice leva a fatura de 2 milhões, o que também é uma boa quantia. Em 2020, o valor foi o mesmo atribuído aos times.

